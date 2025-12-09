擦撞後直接騎走？ 阿伯拒配合 遭警連人扛走

台南一名56歲阿伯被三名員警合力扛上警車。（圖／Threads@hansonmuoo)

台南一名56歲阿伯，騎腳踏車與機車發生擦撞，沒想到他直接騎走，騎士無奈報警救助。結果員警找到人時，阿伯不但拒絕配合，還動手動腳，最終被三名員警合力扛上警車。

台南一名56歲阿伯被三名員警合力扛上警車。（圖／Threads@hansonmuoo)

台南市發生一起交通擦撞事件，一名56歲許姓男子騎乘腳踏車與林姓機車騎士相撞後，竟直接騎車離開現場。當警方在附近找到他時，許姓男子不僅拒絕配合調查及說明身分，還對警方動手動腳，最終被三名員警合力抬起扛上警車的過程全被拍下。這起發生在台南中西區民權路2段的交通事故，因許姓男子的不配合態度引發關注，警方表示將進一步釐清肇事原因。

事件發生在台南中西區民權路2段，9日上午10點多，56歲許姓男子騎乘腳踏車與林姓機車騎士發生碰撞。碰撞後，許姓男子認為只是小擦撞沒什麼大不了，便直接騎腳踏車離開現場，構成肇事逃逸行為。機車騎士隨即報警尋求協助。

警方獲報後迅速行動，在距離事故現場約100多公尺處找到許姓男子。然而，當警方試圖了解情況時，許姓男子卻拒絕說明自己的身分，也不願配合警方調查。目擊民眾表示，警察請許姓男子跟他們上去，但他不願意，在現場與警方拉扯，甚至用手腳攻擊警察人員。

由於許姓男子態度惡劣且不配合，警方最終決定採取強制措施。從警方密錄器畫面可見，三名員警在救護車旁合力將許姓男子扛起，走向警車。過程中，員警一邊抓一邊勸說，希望許姓男子能好好配合，語氣中充滿無奈，甚至請求他：「你自己坐進去好不好，你自己坐進去啦。」然而許姓男子仍持續扭動掙扎，整個過程被民眾拍下。

台南民權派出所副所長陳科志表示，這起事件中56歲許姓男子騎乘腳踏車與騎乘重機車的林姓男子在民權路2段發生碰撞，導致雙方車輛均有受損及手腳擦挫傷。經警方調查，許姓男子身分正常，沒有通緝紀錄，但肇事原因仍需進一步釐清。

