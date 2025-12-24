擦撞機車「騎士遭遊覽車輾斃」 女駕駛躲百米外「不敢下車」多了1罪

林男騎乘機車被擦撞，倒地後被對向遊覽車輾斃。讀者提供



昨天（12／23）在台南市安南區發生一起死亡車禍，本來以為是機車與遊覽車發生碰撞，導致機車騎士死亡，結果沒想到，警方仔細調閱監視器才發現，是另一台小客車與機車先擦撞後，才導致機車騎士遭遊覽車輾斃。警方也在距離事故發生處一百公尺外，發現肇事的小客車女駕駛並未下車，警方也將依過失致死與肇事逃逸送辦。

警方調查指出，昨天16時15分許獲報，安南區安和路192號前發生一起交通事故。

警方到場立刻調閱附近監視器後，初步判斷車禍事發經過，王女（51歲）駕駛自小客車，沿安和路北往南方向路邊起步直行，不慎與林男（46歲）騎乘之普重機車發生擦撞後，騎士林男與重機向左偏滑至對向車道倒地，林男人車與對向黃男（29歲）駕駛遊覽車發生碰撞後遭輾，林男當場無生命跡象。

廣告 廣告

警方現場勘查時眼尖發現，肇事王女之轎車就停在事故現場前方約100公尺處，立刻上前盤查，也要求車內的王姓女駕駛下車說明。現場不少民眾都氣憤不已，指控王女在事故發生後雖未駛離太遠，卻始終待在車上，且完全未下車查看傷者或協助救護，直到警方找上才被動配合調查。

台南市警察局三分局交通分隊長李明勇表示，本案駕駛酒測均為零，也再度呼籲用路人行車務必注意安全，事故發生應留在現場並立刻通報警方處理。

更多太報報導

圖解新聞/張文4分鐘狂丟20彈 北捷殺3人「五度變裝」混人群身影曝

張文高中品學兼優！成魔搜出13刀、29彈 摸透誠品地形爬頂樓身影曝

他捐精14國「生出197娃」竟帶致癌基因！發病機率高達90%