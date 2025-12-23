擦撞滾入對向遊覽車輪下 男騎士當場死亡

警消人員將林姓騎士救出時，林男已明顯死亡。(讀者提供)

記者王勗／台南報導

廿三日下午安南區安和路驚傳死亡車禍，王姓女子駕駛沿安和路北往南方向起步時，不慎與騎乘機車的林姓男子發生擦撞，林男遭撞後人車偏移滑到對向車道，對向奇美醫院醫療服務車雖緊急偏轉車頭，但林男仍被捲入輪下、當場斃命，警方後續已將遊覽車駕駛黃男、王女依過失致死罪嫌法辦。

廿三日下午四時許，五十多歲的王姓女子駕駛轎車，於安和路起步直行，不慎與同向四十多歲林姓男子騎乘的機車發生擦撞，林男遭撞後重心不穩，左偏滑往對向車道倒地，當時對象廿多歲的黃姓遊覽車司機見狀緊急右轉車頭試圖閃躲，但遊覽車車體較大加上事發突然，林姓男子仍然被捲入車底。

警消人員獲報到場發現林男已明顯死亡，後續交由轄區警三分局介入調查，另遊覽車上一名邱姓女乘客受傷，邱女頭部撕裂傷、意識清醒，後續已由救護人員送往奇美醫院治療。經初步調查王女、黃男均無酒駕情事，經還原現場畫面，不排除是因車輛死角釀禍可能。詳細肇事原因後續也待進一步調查釐清，警三分局也呼籲用路人行車務必注意安全，以維護自身與其他人用路安全。

根據路口監視器畫面，林男人車摔往對向車道時，不過短短數秒間，雖遊覽車駕駛及時反應，但仍難遏止悲劇發生，警方後續也將駕駛轎車的王女及駕駛遊覽車的黃男依過失致死罪嫌函送台南地檢署，還原全案。