擦撞爆衝突！騎士街頭上演「擒抱滾地扭打」 1人酒駕被揪出

社會中心／桃園報導

2名騎士發生行車糾紛，在馬路上滾地扭打。（圖／翻攝畫面）

桃園市龜山區今天（4日）上午8時許發生一起街頭鬥毆事件，賴姓男子（27歲）與張姓男子（54歲）在光峰路一家超商旁發生行車糾紛，雙方一言不合爆發肢體衝突，兩人在馬路上滾地扭打，過程全被後車行車紀錄器拍下。

從監視器和行車紀錄器影片可見，一名男子騎機車突然右切到路邊，與直行機車發生擦撞，雙方發生口角，其中一人拿出手機疑似要報案，因而爆發肢體衝突，2人相互拉扯倒地，在馬路上滾地扭打，整個過程超過1分多鐘，直到警方到場2人才作罷。

2名騎士因擦撞行車糾紛。（圖／翻攝畫面）

一名騎士的手機被對方拍打落地。（圖／翻攝畫面）

雙方在馬路上滾地扭打。（圖／翻攝畫面）

警方指出，騎乘重機車之賴男（27歲）與張男（54歲）因煞車不及發生輕微擦撞，雙方當場發生激烈口角及扭打，員警到場對雙方進行酒測，張男酒測值為0，而賴男酒測值為0.33mg\l，全案將依公共危險罪、傷害等罪嫌偵辦。

警方呼籲，民眾發生行車糾紛時，第一步請冷靜、停車以及保持現場證據（拍照、錄影），並立即報警、蒐證，避免發生爭執觸法，以保護自身安全。

