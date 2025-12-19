擦撞路邊機車後酒測遭罰2.5萬並吊照！ 他稱「事故後才喝」提訴訟勝訴

台中高等行政法院。（圖／報系資料照）

南投一名鄧姓男子日前遭控酒駕擦撞路邊機車，酒測值達每公升0.38毫克，被警方開罰2萬5000元並吊銷駕照，事後他不服提起行政訴訟，聲稱是事故後回家才喝酒。台中高等行政法院認定，無法確認鄧男喝酒時間究竟是不是車禍前，裁定撤銷原處分。

判決書指出，鄧男在2024年3月某日上午9時許，騎機車行經南投縣埔里鎮時，擦撞到路旁停放的機車，未在現場停留就逕自離去，員警獲報後於同日到埔里基督教醫院找到鄧男，並於中午12時許檢測他呼氣酒精濃度達每公升0.38毫克，當場製單舉發，裁處罰鍰新台幣2萬5000元，吊銷駕照3年且自2027年8月22日起1年內不得考領機車駕駛執照，還要求參加道路交通安全講習。

鄧男提行政訴訟，主張自己擦撞路旁機車後，就由妻子開車載回家照顧小孩，因2人返家後發生爭吵，鄧男有飲用4、5罐啤酒，後續不慎從樓梯上摔下來撞到頭，鄧男才在摔倒2、3個小時後被妻子載去醫院就診，所以並沒有在飲酒後騎車。

鄧男的妻子也在偵查中證稱，鄧男是在車禍後飲酒，「我確定他當時沒有喝酒，因為我沒有聞到酒味。」

案經台中高等行政法院審理，法官認為，員警於醫院尋獲鄧男時，測出酒測值為每公升0.38毫克，尚無法確切證明是在騎乘機車前飲酒，或是發生交通事故後飲酒所致，因此判決原處分撤銷。

