〈擦肩而過〉變催淚彈！李聖傑告白已故音樂人屠穎：相信他聽得見
「情歌之王」李聖傑之前申請攻蛋6次都遭拒，直到今年第7次終於申請成功，今（26日）起一連舉辦2場「One Day 直到那一天」小巨蛋演唱會，終於唱回台北，李聖傑忍不住向歌迷告白，「你們真的太厲害了」！原來有不少海外歌迷特地飛來，包括星馬、香港、美國等，讓這場演出像是跨越地域的溫暖聚會。
李聖傑2場演出門票一開賣隨即售馨，共吸引2萬歌迷齊聚。今晚演唱會上，他也分享與英文歌之間的回憶，特別選唱〈Last Christmas〉，因為聖誕節正好落在小巨蛋演唱會前一天，且跟李聖傑名字的「聖」相映成趣，他笑說：「現在不唱，更待何時？」熟悉旋律一響，全場瞬間回到共同的青春記憶。
演唱會以多首經典情歌揭開序幕，從回憶、初心一路唱到現在，曲目宛如人生章節般展開。中場，李聖傑特別演唱由屠穎老師編曲的〈擦肩而過〉，他感性表示，非常感謝老師把這首歌編得如此有電影感，「我相信他現在一定看得到、也聽得到，所以我想藉著小巨蛋的舞台，把想對屠穎老師說的話，唱在他的作品裡」，氣氛感人。
談到音樂路上的重要貴人，李聖傑也提及鮑比達老師，直言對方是自己第一張專輯的製作人，更是「神級般的亞洲音樂教父」。從出道一路走來，這份深厚情誼始終不變，因此這次邀請鮑比達老師擔任演唱會固定嘉賓，演繹神曲《新不了情》等歌曲，對他而言意義非凡，也為今晚演出留下美好回憶。
