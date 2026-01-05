擦「天然草本護膚」卻越擦越癢？專家揭1迷思：天然≠100%溫和安全！

「明明是為了皮膚好，為什麼越擦越糟？」每到換季時節，皮膚泛紅、脫屑刺癢是許多人的惡夢。大家直覺往往是尋找標榜「純天然」、「無添加」、「草本舒緩」等相關的產品，以為才是最溫和的選擇。然而，現實卻常事與願違，往往得到的是，皮膚反而越擦越紅腫、越來越癢。

對此，中華民國美容醫學醫學會美容醫學護理小組召集委員、資深護理師郭貞君提醒：別再盲目迷信「天然等於溫和」。根據 2025 年最新皮膚科學研究，對於屏障已受損的皮膚，某些植物萃取成分反而是可怕的「隱形殺手」。

當「防護牆」破洞，植物萃取更傷膚？

皮膚是人體的面對外界的「防護城牆」。健康時，牆體完整能阻擋外界刺激或髒東西；但當皮膚出現乾癢、反覆發炎時，表示這道牆已經出現「破洞」。

醫學期刊《接觸性皮膚炎》（Contact Dermatitis）於 2025 年發布的研究顯示，許多標榜「抗敏」「舒緩」的保養品成分，例如洋甘菊、金盞花、小白菊與蒲公英等菊科植物萃取，反而更容易誘發敏感肌膚的接觸性皮膚炎。也就是說，你已經悄悄讓原本想「滅火」的保養行為變成「提油救火」。

破除兩大迷思：

迷思一：「天然」等於安全穩定？

郭貞君護理師指出，植物原料易受產地、季節、酸鹼值或存放時間出現顏色與氣味難以統一等變化。以前陣子的「蘇丹紅」事件為例，部分廠商為掩飾天然原料顏色不能穩定而添加非法化學定色劑。這事件提醒我們，若原料來源與製程未嚴格把關，即使標榜 100% 天然，仍潛藏未知風險。

迷思二：2025 研究逆轉觀念，植萃可能更刺激

2025 年研究打破了刻板印象。研究發現，真正導致敏感肌持續發炎的元兇，很大機率並非化學過敏原，而是保養品中添加的「植物萃取」或「精油」。這些「修護/舒緩神隊友」的植萃成分對某些受損肌膚而言，可能才是慢性發炎的元兇。

簡單自我檢查：不同年齡的發作特徵與位置大不同

郭貞君護理師整理了異位性皮膚炎在各年齡層的表現，幫助讀者觀察：

郭貞君護理師提醒，若您或家人具備上述體質，在挑選保濕產品時，建議避開成分表過於繁雜、標榜「多種植物精華」的產品，以免頻繁踩雷。

護理師傳授：回歸「鎖水」的四建議

面對敏感或乾癢肌膚，照護保養重點應是「修補」城牆。郭貞君護理師提出四項建議：

成分越單純越佳：避開香味重、顏色鮮豔、植萃成分複雜的產品。建議選擇無色、無味、成分簡單的保濕品。

小心「累積性傷害」：現代醫學認為許多敏感肌是由「累積性刺激」造成的，因此試用產品時應該改變觀念：除了舊觀念，在手腕或耳後是擦一次確認產品是基礎立即安全後，新觀念的建議是，在保養區域直接試用產品，並觀察 2 至 4 週。有時候擦第一天沒事，但擦了兩週後皮膚才開始抗議，這是因許多刺激是連續使用後，劑量達到門檻後才爆發。

不亂試偏方：一般我們生病不會隨便看網路、聽建議就亂吃藥，面對保養品也是一樣，應避開擦來路不明的偏方產品，以免造成乾敏肌膚的二度傷害。

黃金3分鐘：洗澡後應趁皮膚微濕的黃金3分鐘內保養，建議先擦上抓水類產品（如玻尿酸﹑菸鹼醯胺等），再補上油脂類鎖水產品（如乳霜或油脂類），幫助皮膚建立一道人工防護牆。

結語：

郭貞君護理師最後提醒大家，當皮膚不穩定時，最需要的是「簡單、休息」。挑選保養品時，少一點香味，別迷信天然植萃，並持續觀察皮膚長期的反應。提供皮膚一個安靜修復的空間，讓其恢復原本屏障能力，才是長久之道。