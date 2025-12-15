擬不副署財劃法 卓榮泰下午3時30分親上火線：阻止違憲行為越雷池一步

行政院長卓榮泰14日晚間在臉書Po出黑白照。 圖：翻攝卓榮泰臉書

[Newtalk新聞] 總統賴清德今（15）日召集院際國政茶敘，對於《財政劃分收支法》擬定調「不副署、不公布」。對此，行政院長卓榮泰下午3時30分將召開「捍衛憲政秩序 行政院記者會」說明。

行政院今上午發布採訪通知，行政院將於今日下午3時30分於新聞中心舉行「捍衛憲政秩序 行政院記者會」，包括卓榮泰、行政院副院長鄭麗君、行政院秘書長張惇涵、政委林明昕、行政院發言人李慧芝、財政部長莊翠雲等人與會。

卓榮泰昨深夜發文表示，當下正有一股力量要摧毀國家憲法體制、削弱國家國防安全、破壞國家財政紀律。他必承擔憲法賦予的憲政責任，善盡「守門人」的職責，就算是拚了命撲倒在球門之前，也要阻止任何違憲行為越雷池一步。

卓榮泰指出，在壯大台灣、護國護憲，均衡財政、永續人民福祉的路上，勇敢的國人同胞請與他一起同行。

賴清德日前與黨籍立委便當會，會中民進黨團定調，對於「副署」與否，會全力支持行政部門的決定。此外，「不管是選擇不副署，或是不執行，都是合憲的方式」，黨團則會協助論述，只要在憲政上站得住腳，都採取合憲的途徑。

