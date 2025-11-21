擬修改殘障補助規則 怒火燒向川普 社安局喊卡

華盛頓郵報10月初曾報導，社會安全局(SSA)計畫修改社會安全殘障補助規則，大規模改革針對貧困、年長及身障族群的聯邦社會安全網，讓絕大部分人失去補助。消息披露後引發舉國嘩然，一時群情激憤，齊聲反對。

根據華郵最近引述知情人士說法，在面對民眾強烈反彈，並且怒火燒向川普及白宮的情況下，SSA已停止這項擬議中的計畫。

此外，SSA目前在評估身障申請時，會同時考慮申請者的年齡、工作經驗及教育背景，以判斷其是否能從事其他工作。SSA也曾擬議修改這些做法，考慮完全取消以「年齡」作為評估要素，或將門檻提高至60歲。但同樣遭受反對，而一併放棄。

廣告 廣告

華郵上月報導這消息時指出， SSA這些新政策不但影響到年長者，也從根本上改變了這兩項聯邦身障福利資格的認定標準，估計未來將有數十萬人失去相關福利，因此反對之聲日益高漲。

面對洶湧的反對浪潮，SSA 終於讓步。

代表身障人士的倡議組織「美國承諾聯盟」(Alliance for America's Promise)，其聯合創辦人圖卡什(Ason Turkish)向華郵表示，SSA 長比西尼亞諾(Frank Bisignano)及其他政府官員，在過去一星期的會議上向他保證，不會推進這些建議計畫。有熟悉內情的前SSA高層也證實，比西尼亞諾已經放棄這些計畫。

圖卡什認為，比西尼亞諾採取了果斷而明確的行動，徹底放棄這項擬議中的改變。

白宮發言人對此表示，「白宮尚未看到任何有關改革提案，川普總統仍然完全致力於保護及加強社會安全保障，讓數百萬美國人更容易與SSA 交流」。SSA官員則暫時沒有回應。

殘疾人和老年人權益倡導者對SSA的讓步表示歡迎及讚賞。

樂齡會(AARP)副總裁瓊斯(Jenn Jones)在聲明說，「對於那些失去工作能力的人來說，社會安全殘障保險是至關重要的生命線，「我們讚賞比西尼亞諾局長謹慎及透明的流程，因為任何對殘疾福利的改動，都影響到全國依賴社會保障來維持生活及生計的長者。」

更多世界日報報導

民主黨議員籲軍情人員拒絕非法命令 川普批叛徒煽動可處死刑

華女邊境被抓 哭訴為「養活兒子、病重母親」偷渡

紐約公車免費？ 州長霍楚：保留意見