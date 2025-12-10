擬出國爭取棒球列入2034年亞運 辜仲諒聲請暫時解除限制出境
〔記者楊國文／台北報導〕中國信託慈善基金會董事長辜仲諒因捲入中信銀澄清湖大樓購地案，一審被依違反銀行法判刑7年8月，遭限制出境和實施科技監控，辜今向高院主張，目前擔任世界棒總副會長，應會長委託赴阿拉伯首都利雅德主持世界棒總會執委會，並協助阿拉伯爭取將棒球列入2034年亞運項目，聲請本月21日至24日能獲得暫時解除限制出境，並責付給運動部政務次長鄭世忠和2位律師；高院近日將以書面裁定。
高院今召開中信銀澄清湖大樓購地案的準備程序庭，辜仲諒聲請暫時解除限制出境和科技監控指出，2034年亞運在沙地阿拉伯首都利雅德舉辦，因世界棒總會長無法出席本月在阿拉伯利雅德舉行的世界棒總執委會，委託擔任執副會長的他出席，爭取將棒球列入2034年亞運正式競賽項目，而此項工作也是他擔任執行副會長的常態性工作之一。
辜仲諒表示，沙烏地阿拉伯沒有棒球場地、球隊，而歷次奧運或亞運等比賽並非每次棒球都會被列為正式比賽項目，主辦國家、城市有決定權，他希望爭取納入棒球項目，請求高院准以2億元保證金，並責付運動部政務次長鄭世忠、葉建廷等2位號護律師，自本月21日至24日能暫時解除其限制出境。
法官詢問高檢署，對於辜仲諒聲請暫時解除限制出境、出海等境管處分，有何意見？高檢署表示，檢視辜仲諒出席會議的資料、性質，具有公益性的考量，尊重高院的裁定結果。
