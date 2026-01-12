「擬參選人」納入反滲透法 內政部籲明確定義範圍

立法院12日審議《反滲透法》修正草案，多名民進黨立委提案將刑度調整為最低1年有期徒刑，並將「擬參選人」納入規範範圍，但法務部與內政部均表達疑慮，認為提高最低刑度恐不符罪刑相當性原則，且「擬參選人」定義不明確，可能違反刑罰明確性原則，引發藍綠立委攻防。

陸委會副主委梁文傑。（圖／中天新聞）

民進黨立委王定宇在提案說明中指出，現行罰則無最低刑度規定，導致法官可能以易科罰金或緩刑方式結案，無法達到嚇阻效果，因此提案修正為「處1年以上、5年以下有期徒刑」。然而法務部回應表示，此舉可能導致情節較輕的情形仍須處1年以上有期徒刑，若又不符緩刑或酌減其刑要件，恐有不符罪刑相當性原則及刑罰級距的疑慮，建請立法院再酌。

針對「擬參選人」納入規範的提案，民進黨立委黃捷說明，現行法規禁止受滲透來源影響選舉、罷免行為，僅適用於公告後的候選人，導致有心人士可在公告前進行滲透行為，因此提案將「擬參選人」也納入規範。陸委會與中選會均表態支持此提案，認為有助於防堵滲透漏洞。

民進黨立委王定宇。（圖／中天新聞）

不過內政部建議應明確界定「擬參選人」的範圍，避免造成執法困難。法務部也指出，在未登記前，參選與否為浮動狀態，擬參選人的表態與否及參選意願無客觀判斷標準，將擬參選人列為規範與《選罷法》規定並未一致，是否符合法律體制及刑罰明確性原則，尊重主管機關及立法院審議結果。

陸委會副主委梁文傑並未明確表態支持或反對提高刑度，僅回應過去確實有輕判案例，等立委討論後再看有無共識。梁文傑坦言，《反滲透法》面臨兩個問題，第一是規定要件非常特定，就算將擬參選人納入規範，中國仍可再早一步將資金到位，並從規定中找到漏洞；第二是規定罪行遠遠不夠，無法跟上中共翻新腳步。

