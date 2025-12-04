擬在台中展第3店 好市多：未來持續評估合適據點

（中央社記者曾智怡台北4日電）台灣好市多擬在台中市展第3店，好市多今天表示，持續透過展店與全球採購降低成本、回饋會員，此為公司一貫且長期的方向；未來也會積極評估合適據點，並依相關規範與政府單位密切合作推動後續作業。

台中市都委會日前通過台中精機廠公司遷廠都市計畫變更案，委員會決議修正後通過，後續將依規提報內政部都委會續行審議，該址極有可能成為好市多在台中的第3處基地。

好市多全台店數14家，目前在台中共2間店，分別是台中南屯、北屯店；台中南屯店為全台店王，第2、3名分別為中和、內湖店。

好市多先前表示，在每一個縣市都有展店計畫，但最大難題仍在土地取得限制大。至於展店位置重要考量是不能造成交通堵塞，因此面積越大越好，未來展店也希望搭配加油站，因加油站可發揮「帶路雞」效果，吸引人流入店消費。（編輯：潘羿菁）1141204