擬將離境稅暴漲三倍 ! 日本政府考慮用AI解決觀光亂象、補貼護照費

[Newtalk新聞] 知情人士週三透露，日本政府與執政的自民黨正研議大幅上調離境稅，擬將現行的每人1000日圓提高至3000日圓，以籌措資金應對外國觀光客激增帶來的諸多問題。

據《共同社》報導，該稅項於2019年實施，原本已包含在機票與船票價格中。由於日本民眾出國時也需繳納離境稅，政府內部正在討論是否將部分新增稅收回饋國民，例如用於降低護照辦理費用，以平衡負擔。

消息指出，部分自民黨議員主張稅額應進一步提高至3000日圓以上，以確保足夠資金解決觀光壓力帶來的交通與環境問題。根據財務省數據，截至2025年3月止的一年內，日本離境稅收入已創下524.8億日圓的新高。

政府計劃動用這筆增收資金來改善過度擁擠的旅遊景點、緩解交通堵塞，並遏止遊客不當行為。具體措施包括導入基於人工智慧（AI）的停車預約系統，以減少觀光區周邊的車輛擁擠情況。

若方案最終通過，日本將迎來自2019年離境稅實施以來的最大幅度調漲，對觀光產業及出入境旅客的影響料將引發廣泛關注。

