擬廢海外郵寄投票！斯洛伐克首都數千人示威 反對黨批「民主危機」

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[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

中歐國家斯洛伐克總理費佐（Robert Fico）擬廢除海外公民郵寄投票的權利，在野黨視為打擊親歐公民的投票權，費佐則表示新制將避免欺騙和操縱。昨（14）日有數千名示威者聚集在首都布拉提斯拉瓦（Bratislava）表達抗議。費佐被視為親俄領袖，多次在俄烏戰爭上表達異於西方主流的觀點，在海內外招致批評。

中歐國家斯洛伐克總理費佐（Robert Fico）擬廢除海外公民郵寄投票的權利，在野黨視為打擊親歐公民的投票權。（圖／美聯社）

斯洛伐克國家通訊社（TASR）報導，執政黨「方向黨」（Smer）3月30日向議會提交法案，旨在要求海外居民至駐外使館投票，取消海外郵寄投票，並將範圍擴大至總統選舉。該修正案也調整議會選舉和選舉保證金標準。提案者稱將提升海外公民的投票便利性，並積極參與選舉。若獲批准，該修正案將自9月1日起生效。

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費佐在2023年第三度就任總理寶座，其親俄政策在國內外引發爭議，包含拒絕軍援烏克蘭，並發表「西方利用烏克蘭削弱俄羅斯」等言論。《美聯社》報導，部分批評者認為，其專制統治受到匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）啟發，後者在12日的國會大選中敗陣，16年總理之位易主。斯洛伐克民眾聚集在國會大樓外，慶祝歐爾班敗選。

費佐擬廢除郵寄投票，在野黨認為此舉精準打擊親西方選民，費佐則表示是為了「防止欺詐和操縱行為」。反對黨進步斯洛伐克黨的領袖希梅奇卡（Michal Šimečka）表示，若立法通過將導致「數以萬計旅居海外的斯洛伐克人將無法投票」，認為這是民主存亡的問題。該黨偕同自由與團結黨、基督教民主黨和民主黨共同組織週二的抗議。除了首都之外，其他城市以及比利時布魯塞爾和捷克布拉格也舉行了集會。

統計2023年議會選舉結果，近5萬9千名海外斯洛伐克公民以郵寄方式投票，費佐所領導的方向黨僅獲得其中6.1%的選票，反對政黨則獲得逾8成的票數。若廢除郵寄投票，海外公民則必須至駐外大使館投票。

斯洛伐克擁有540萬人口，下屆議會選舉將於2027年舉行。

費佐被視為親俄領袖，多次在俄烏戰爭上表達異於西方主流的觀點，在海內外招致批評。（圖／Robert Fico FB）

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