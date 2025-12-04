擬建靶場說明會600人抗議 軍方：居民意見納入評估

桃園市 / 綜合報導

國防部研擬在桃園市中壢龍岡地區增設輕兵器室內靶場，六軍團也指出，因應部隊實彈射擊訓練所需，規劃採全封閉式設計，可滿足全天候訓練運用，並改善傳統危安風險與噪音問題。但昨(3)日說明會時，軍方被多位里長批評缺乏溝通、選址不當，還湧入約600位居民強烈抗議。對此，軍方表示目前在初步評估階段，會將里民意見納入整體評估。

居民說：「從頭到尾都沒有講過，為什麼選在龍岡這個地區。」活動中心場內600人擠滿場，手裡拿著抗議的看板，上面寫著彈藥庫滾蛋，靶場滾蛋，居民越說越激動，居民說：「在我們住戶這麼密集的地區，你要搞這個什麼靶場，怎麼不蓋在你家附近呢，你們今天連荒地都不去找，來找我們住宅區，來破壞我們的農田，你說這個是對的嗎，龍門街車輛進進出出，老百姓的生命安全在哪裡。」

民眾火氣這麼大，就是因為第六軍團指揮部，3日晚間在中壢區龍江市民活動中心，辦理「龍昌訓場新建工程說明會」，向地方鄉親說明規劃內容，同時聽取意見，但民眾質疑軍方把靶場蓋在人口稠密的住宅區，罔顧居民安全，居民說：「沒必要在這麼稠密的住宅區，規劃這個靶場嘛，會妨礙我們的安寧跟安全，及我們的地方發展。」

桃園市龍岡里里長吳淑情說：「你們如果漸進式的，做你們做我們不要的設施，你們以後是軍事重地沒有人進得去，你們裡面怎麼做我們都不知道。」少將主任謝勇維說：「這個案子沒有定案，很重要的一點就是地方的輿情，也就是說地方的民眾的看法跟建議。」

軍方表示，目前全案規劃採全封閉式設計，也改善傳統靶場的危安風險與噪音問題，不過目前只處於初步評估階段，尚未進行任何施工，也沒有列入彈藥庫設置，未來將持續與地方溝通，將里民意見納入整體評估，尋求兼顧國防安全與社區需求的處理方案。

