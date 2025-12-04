擬建靶場說明會600人抗議 軍方：居民意見納入評估
桃園市 / 綜合報導
國防部研擬在桃園市中壢龍岡地區增設輕兵器室內靶場，六軍團也指出，因應部隊實彈射擊訓練所需，規劃採全封閉式設計，可滿足全天候訓練運用，並改善傳統危安風險與噪音問題。但昨(3)日說明會時，軍方被多位里長批評缺乏溝通、選址不當，還湧入約600位居民強烈抗議。對此，軍方表示目前在初步評估階段，會將里民意見納入整體評估。
居民說：「從頭到尾都沒有講過，為什麼選在龍岡這個地區。」活動中心場內600人擠滿場，手裡拿著抗議的看板，上面寫著彈藥庫滾蛋，靶場滾蛋，居民越說越激動，居民說：「在我們住戶這麼密集的地區，你要搞這個什麼靶場，怎麼不蓋在你家附近呢，你們今天連荒地都不去找，來找我們住宅區，來破壞我們的農田，你說這個是對的嗎，龍門街車輛進進出出，老百姓的生命安全在哪裡。」
民眾火氣這麼大，就是因為第六軍團指揮部，3日晚間在中壢區龍江市民活動中心，辦理「龍昌訓場新建工程說明會」，向地方鄉親說明規劃內容，同時聽取意見，但民眾質疑軍方把靶場蓋在人口稠密的住宅區，罔顧居民安全，居民說：「沒必要在這麼稠密的住宅區，規劃這個靶場嘛，會妨礙我們的安寧跟安全，及我們的地方發展。」
桃園市龍岡里里長吳淑情說：「你們如果漸進式的，做你們做我們不要的設施，你們以後是軍事重地沒有人進得去，你們裡面怎麼做我們都不知道。」少將主任謝勇維說：「這個案子沒有定案，很重要的一點就是地方的輿情，也就是說地方的民眾的看法跟建議。」
軍方表示，目前全案規劃採全封閉式設計，也改善傳統靶場的危安風險與噪音問題，不過目前只處於初步評估階段，尚未進行任何施工，也沒有列入彈藥庫設置，未來將持續與地方溝通，將里民意見納入整體評估，尋求兼顧國防安全與社區需求的處理方案。
更多華視新聞報導
將官盃體能戰技賽桃園登場 陸軍司令帶頭跑3公里
桃園逾20警抓毒犯！ 街頭警匪追逐 開8槍擊胎逮人
傳鄭文燦復出選桃園？ 子弟兵曝「無參選規劃」
其他人也在看
川普簽署《台灣保證實施法案》！國台辦崩潰嗆：強烈不滿、堅決反對
美國總統川普於美東時間12月2日正式簽署《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），法案要求國務院定期檢視及更新和台灣的交往準則。對此，國台辦今（3）日又崩潰開嗆，粗暴干涉中國內政，表示強烈不滿和堅決反對。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 195
中國GDP僅4% 賴清德：台灣願意伸出援手協助
中國GDP僅4% 賴清德：台灣願意伸出援手協助EBC東森新聞 ・ 6 小時前 ・ 368
陸日緊張逼出聯合利劍-C？ 吳子嘉：現在情況真的非常緊張
日本首相高市早苗先前喊出「台灣有事」論，引發陸日外交紛爭，有媒體引述國安人士分析，若大陸未來一週仍無破解僵局的台階，不排除啟動「聯合利劍-C」軍演。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉分析指出，「根據大陸官媒文章，現在的情況真的非常緊張」。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 74
李全教議長賄選案藏綠營未爆彈 陳亭妃忠誠度成台南選戰變數
2014 年底的台南市議會議長選舉，本被視為綠營穩操勝券，民進黨席次過半，但最終卻由國民黨籍的李全教逆轉勝出。檢調事後偵辦，認定李全教透過六名白手套向多名無黨籍及民進黨議員期約行賄，2016 年遭法院判處「行求賄賂罪」，並宣告當選無效，使當屆議會版圖被迫重整。選後...CTWANT ・ 9 小時前 ・ 42
高市重申對台立場不變 麻生太郎力挺：被中國說幾句還好
日本首相高市早苗昨（3日）重申，日方對台灣的立場「並未改變」，再次引起中國不滿。對此，自民黨副總裁麻生太郎表達支持，並表示，雖然中國有各種批評，但被說幾句的程度還好，目前為止這件事沒有發展成什麼大問題。鏡新聞 ・ 8 小時前 ・ 24
國台辦批美國干涉中國內政 外交部霸氣反嗆
[NOWnews今日新聞]美國總統川普(DonaldTrump)美東時間2日簽署《台灣保證落實法案》(TaiwanAssuranceImplementationAct)。中國國台辦痛批，「粗暴干涉中國...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前 ・ 49
賴清德示警「愛國者治台」 遭嗆「現在是害台者治台」
總統賴清德2日發出嚴正警告，指在野黨若接受中國要求的九二共識及一個中國原則，未來恐淪為「愛國者治台」，就像現在「愛國者治港」一樣。同日晚間，國民黨副主席蕭旭岑隨即強硬回應，台灣現在就是「害台者治台」，批評賴政府推動龐大軍購預算排擠民生需求，並指責賴清德政府將台灣推向戰爭邊緣。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 218
民進黨高雄市長初選4搶1 謝寒冰：派系角力恐生變數
2026年高雄市長選舉民進黨初選競爭激烈，立委賴瑞隆、許智傑、林岱樺、邱議瑩皆表態參選。資深媒體人謝寒冰在政論節目分析，邱議瑩獲得前總統蔡英文、陳水扁及前行政院長蘇貞昌力挺，但身兼民進黨主席的總統賴清德支持的是賴瑞隆，無論最後誰出線，對綠營都將造成許多變數。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 16
普丁首談與北約開戰! 稱俄「準備好了」德2029「對俄作戰計畫」曝光
[Newtalk新聞] 雖然美國川普政府近期積極推動烏克蘭和平協議，但俄烏雙方目前仍無法就停火條件取得共識，許多歐洲國家也擔心俄羅斯從烏克蘭獲得利益後，將野心擴展到歐洲地區。近期有消息稱，德國針對可能與俄羅斯爆發衝突的情形，制定長達 1,200 頁的「對俄作戰計畫」，準備在 2029 年正面應對俄羅斯的威脅。與此同時，俄羅斯總統普丁也展現出強硬的態度，強調俄羅斯已經做好與歐洲國家開戰的準備。 《騰訊網》軍事記者「萬全」引用美國《華爾街日報》的報導指出，德國為了應對可能與俄羅斯爆發的武裝衝突，制定一份長達 1,200 頁的對俄作戰計畫書，預計將動員 80 萬士兵與 20 萬輛戰車，並在衝突發生前打造運輸與後勤補給路線。 德國和立陶宛的國防部長簽署了德軍永久部署立陶宛的協議，大約 4,800 名德國士兵將被部署到立陶宛靠近俄羅斯的邊境。 圖 : 翻攝自維基百科 該份計畫書認為，俄烏戰爭可能在美國的協調下，以俄羅斯獲得大量戰果畫下句點，推測俄羅斯可能延續自身的勝利敘事，在 2029 年對北約國家發動攻擊，「無論戰火在何地點燃，德國都將不可避免地淪為戰場」。為了應對可能發生的戰爭，該計畫書提議新頭殼 ・ 1 天前 ・ 6
1.25兆國防條例被「暫緩列案」 綠營：遂行習近平指令
政治中心／綜合報導總統賴清德提出的1.25兆國防特別條例，在立法院程序委員會中被國民黨團"暫緩列案"，包含行政院版財劃法、立委赴中報備也持續被擋。綠營痛斥藍營惡擋國安法案，卻在院會把離島自貿區逕付二讀、給中國洗產地的機會，痛斥他們不敢討論，只顧著遂行習近平指令。民視 ・ 1 天前 ・ 36
美國跨黨派挺台法案生效了！吳思瑤羨慕：唯獨台灣的在野黨不忠誠
即時中心／高睿鴻報導台美關係持續深化，美國總統川普（Donald Trump）昨（2）正式簽署，國會日前通過的《台灣保證實施法》（Taiwan Assurance Implementation Act）；根據法案，國務院未來要定期檢視、更新，與台灣交往的相關規範，甚至要求提出計畫，「解除」兩國交往的現存限制。民進黨立委吳思瑤今（3）日也做出回應，直言說，挺台灣、抵禦中國的威權霸凌，顯然已是世界各國的現在進行式；為何唯獨在台灣內部，卻有不忠誠的在野黨？民視 ・ 18 小時前 ・ 76
高雄民調差異大！AI分析：要看「這版本」
[NOWnews今日新聞]民進黨為備戰2026九合一大選，近期積極敲定各縣市長名單，近日有民調指出，綠營4位欲出戰的候選人，都大幅領先藍委柯志恩，然而TVBS民調1日顯示，僅賴瑞隆以42％微幅領先柯志...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 30
蘇柏興將就任藍營中市黨部主委 清查名冊避免偽造文書事件重演
國民黨中市黨部主委蘇柏興將於7日黨中央在中央公園的黨慶及布達儀式正式就任，蘇柏興表示，他的任務除了讓下屆議員席次單獨過半，中市長繼續由國民黨籍擔任，另一重要任務就是清查黨員，除了找回失聯黨員，並將已往生的黨員除名，避免此次連署罷免民進黨立委遭司法單位以偽造文書而起訴事件再發生。自由時報 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
林佳龍揭《台灣保證落實法案》核心重點：台美關係穩健深化
美國國會日前通過《台灣保證落實法案》，要求國務院定期檢視並更新與台灣交往的相關規範，並提出計畫以解除目前仍存在的限制。根據白宮網站資訊，美國總統川普（Donald Trump）今天將這項法案簽署成法。外交部長林佳龍在臉書發文，台美關係穩健深化！感謝美國國會通過《台灣保證落實法案》。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
川普簽署台灣保證落實法案 強制國務院定期審查對台交往準則
美國總統川普於當地時間2日簽署《台灣保證落實法案》，強制美國國務院須定期審查對台交往準則，並解除與台灣互動的自我限制。我外交部對此表達感謝，並指該法案旨在強化《2020台灣保證法》執行，顯見美國國會跨黨派與行政部門支持深化台美關係。公視新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
遭質疑「被請辭」發言人！卓冠廷酸嗆凌濤：有創傷症候群！
論壇中心／綜合報導備戰2026地方選舉，兼任民進黨發言人的新北市議員卓冠廷、戴瑋姍將辭去職務，卻遭到國民黨桃園市議員凌濤質疑。凌濤今天（2日）指出，這兩位發言人「被請辭」或「跳船」，都顯示他們在「自救」。卓冠廷聽聞後反酸凌濤，因為國民黨主席鄭麗文上任後，也是被迫請辭（國民黨智庫副執行長）的，自己有「創傷症候群」，就說別人也得了一樣的病。卓冠廷在《台灣向前行》節目中指出，凌濤是前主席朱立倫的愛將，鄭麗文上任就改朝換代了，國民黨內另有她要用的人，「所以被迫請辭的是凌濤，不是我們」。卓冠廷加碼大酸凌濤：「把自己發生的狀況來講我和戴瑋姍，卻還要我浪費時間占用公共資源來回應凌濤，好啦， 你成功了。」卓冠廷進一步指出，民進黨的黨章規定非常清楚，有要選公職的黨工必須在就職前一年請辭，如果自己2026年有幸連任議員成功，會在2026年12月25日就任，就必須依照黨章規定在2025年12月24日前請辭，例如也要參選議員的組織部主任張志豪，也已經在上週請辭。卓冠廷笑稱「這也是一個小指標」，如果想猜哪一個民進黨的黨工要參選，只要看最近沒請辭的人就是不選的人。卓冠廷透露，自己上週和戴瑋姍一起簽公文向主席請辭發言人，還沒有確定離職的時間，所以明天（3日）要一起出席中常會，由主席裁示做到什麼時候。原文出處：遭質疑「被請辭」民進黨發言人！卓冠廷酸嗆凌濤：有創傷症候群！ 更多民視新聞報導吳怡農曝北市民調！簡舒培喊話：做「這事」選對會才會挺！台積電提告羅唯仁！律師曝更重要目的：瞄準英特爾這件事！藍營批賴「情勢有危急成這樣？」 王義川酸：屎滾了才買馬桶？民視影音 ・ 1 天前 ・ 1
新北選戰白熱化 黃暐瀚：無懸念「他」將大戰蘇巧慧
即時中心／林韋慈報導資深媒體人黃暐瀚今（3）日在臉書發文表示，外界關注的國民黨新北市人選已無懸念。台北市副市長李四川在接受他採訪時指出，民調第一就承擔，明年初選時間一到，他會去登記，有觀眾留言表示，新北市民很幸福，有許多不錯的選擇。民視 ・ 9 小時前 ・ 7
馬克宏上任第4度訪中 習近平夫婦高規格迎賓禮相待｜#鏡新聞
法國總統馬克宏昨天（12/3）晚間抵達中國北京，開啟為期3天的對中國訪問，今天（12/4）將與中國國家主席習近平在北京「人民大會堂」會面。路透社分析，在全球貿易局勢動盪之際，歐洲正努力應對來自中國的經濟和安全挑戰，而中國更是法國最重要的出口市場之一。馬克宏在堅持歐洲立場、持續抗中的同時，又該如何避免惹怒北京，成為他此行最重要的課題。鏡新聞 ・ 3 小時前 ・ 1
力拚彰化縣長初選提名!立委陳素月掃街拜票衝民調
中部中心／李文華 彰化報導2026彰化縣長選舉，民進黨內共有4人爭取提名，將採"類初選"模式，在12/15日到18日間，擇一日進行電話民調。而爭取提名的立委陳素月，集結幾位同黨議員，到彰化市八卦山站路口、民生市場、鹿港老街等地區，沿路掃街拜票，爭取鄉親支持。一行人舉著標語，對著沿路經過的民眾，鞠躬拜票，為了爭取民進黨彰化縣長提名，立委陳素月，與幾名彰化縣議員，前往彰化市掃街，第一站先來到，人來車往的，八卦山牌樓，向早起上班、上課的民眾問好，接著到民生市場，逐攤一一拜票。民進黨彰化縣長初選"4搶1" 立委陳素月深入基層衝民調（圖／民視新聞）下屆彰化縣長選舉，民進黨內有4位參選人，爭取提名，而最終人選，將由"類初選"模式定奪，預計將在12月15日到18日間，做電話民調，12月底前決定提名人選，立委（民）陳素月：「今天是再次來到我們民生市場，希望透過跟這邊攤商老闆老闆娘問好，跟民眾請安問好，希望大家可以更加認識素月，可以得到他們的支持，拜託大家接到民調電話，請回答唯一支持陳素月。」陳素月結束在市場的拜票後，緊接著，繼續跨區趕到鹿港掃街。立委（民）陳素月：「未來我們希望以現有的條件，能夠加強公共條件設施，也希望我們鹿港小鎮更加繁榮，吸引更多觀光客。」"彰化縣長提名"民進黨舉辦類初選 立委陳素月深入基層衝民調（圖／民視新聞）立委陳素月，是彰化新潮流系要角，集結新系議員，展現團結氣勢。面對同黨3位競爭對手，母雞帶小雞，除了希望提高曝光機會，也積極爭取選民認同，力拼初選過關！原文出處：力拚彰化縣長初選提名 立委陳素月掃街拜票衝民調 更多民視新聞報導綠選對會拍板! 建議徵召縣議員陳品安參選苗栗縣長彰化食農教育嘉年華 縣長王惠美宣傳縣府補助護食安芳心暗許2／藍2026接棒縣市長說了算 新北白沒戲最多蘭竹配嘉義民視影音 ・ 38 分鐘前 ・ 發起對話
國民黨2028時代重任
近日賴政府對陸舉措日益激烈，如示警北京以2027年完成武統台灣為目標，陸委會謂料敵從寬；大幅增加對美軍購達1.25兆，陸配徐春鶯更遭收押禁見。內部衝突與兩岸風險遽增，實有違國家領導人應帶來安定與四鄰和睦的基本責任。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 3