擬推增稅預算案引爆全國示威、蒙面人與警衝突 保加利亞政府宣布撤回

保加利亞政府計劃提出一項包含增稅在內的預算案，引發民眾走上街頭抗議。原本和平的示威因一群蒙面分子與警方衝突後變調，保加利亞政府2日已宣布撤回這項爭議性預算案。

美聯社報導，保加利亞上週就已針對政府預算案爆發示威，中間偏右的總理熱利亞茲科夫（Rosen Zhelyazkov）原本承諾撤回預算草案以進行全面修訂，但之後反悔，引爆新一輪抗爭。

保加利亞首都索菲亞及其他主要城市1日晚間爆發大規模示威，數以萬計民眾上街。示威主辦單位表示，光是索菲亞就有5萬人參與。原本示威和平進行，但一群蒙面分子與警方發生衝突。

保加利亞12月1日晚間爆發反政府示威，一群蒙面分子在首都索菲亞街頭與警方發生衝突。美聯社

保加利亞12月1日晚間爆發反政府示威，一群蒙面分子在首都索菲亞街頭與警方發生衝突後陸續被捕。美聯社

示威主辦單位事前曾呼籲示威者保持和平，並警告可能出現挑釁行為，要求民眾若見到這類行為應錄影存證。

一些小群的示威者前往執政黨辦公室，朝建築及警員投擲塑膠瓶、玻璃瓶、爆竹及石塊，導致緊張氣氛升高。黑衣蒙面年輕人與警方爆發衝突，垃圾桶遭縱火，警車也遭破壞，穿著全副鎮暴裝備的警察噴灑催淚劑驅散抗議者。

緊急服務部門表示，多名傷者被送往醫院，許多人當場接受救護處置。

索菲亞警察局長尼科洛夫（Lyubomir Nikolov）2日受訪時說：「示威原本和平、安靜且冷靜進行，我為此讚賞民眾。」他表示，衝突是由事前組織的特定人士挑起，警方共拘留71人。

示威者多為年輕人，他們要求政府修改預算案，否則應立即下台。

群眾在索菲亞高喊：「我們不會允許自己被欺騙，我們不會允許自己被搶劫。」抗議標語則包括「沒有黑手黨的年輕保加利亞」。

保加利亞準備於明年初加入歐元區，反對派與商界團體警告，政府計劃提高稅負、增加社會保險費及增加’政府支出的想法，可能阻礙投資並擴大地下經濟。

出身左翼的保加利亞總統拉德夫（Rumen Radev）2日晚間在電視演說中公開力挺示威者，他表示，保加利亞需要進行能「帶來法治與恢復國家體制」的改革。

拉德夫指出：「政府已蒙羞，立即辭職勢在必行。提前大選是唯一的出路。」他呼籲民眾「不要錯失改變保加利亞的機會」，並要求保持「團結、意志與智慧，以避免挑釁帶來的衝突」。

熱利亞茲科夫2日稍早原本列出幾項將調整的政策，包括重新檢視投資計畫，，並且不排除從今年開始延長預算進入2026年的可能性。他在政府會議後表示：「我們會做必要的事，確保預算能達成共識。」

熱利亞茲科夫強調，政府願意妥協，但不會屈服於要求下台的聲音。

反對黨「我們繼續改變」領袖瓦西列夫（Assen Vassilev）2日表示，若政府不在本週內辭職，該黨將在國會提出不信任案。他說：「這個政府已喪失治理國家的道德正當性。」

商業風險分析公司維里斯科楓園（Verisk Maplecroft）的中東歐資深分析師畢卡爾斯基（Mario Bikarski）預估，重寫預算將困難重重，因為工會、商界與社會大眾都將加強檢視。他表示：「大致上對審慎財政的需求已有共識，但若政府一再試圖提高稅負，只會讓社會緊張情勢進一步升溫。」

即使預算案重新起草，保加利亞社會對大規模貪腐的憂慮仍將使政府難以獲得支持，尤其是在年輕的都市選民之間。

畢卡爾斯基指出，隨著公眾壓力上升，脆弱的執政聯盟可能瓦解，保加利亞可能迎來自2021年以來第八次提前大選，屆時投資者信心恐將大受打擊。他表示，若情況發展至此，將抵消企業原本期待加入歐元區所能享有的營運優勢。

