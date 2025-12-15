擬擺脫《憲訴法》緊箍咒 傳憲法法庭本週五將復活

大法官將於週五（19日）召開「憲法法庭確認裁判文本評議」，並註明會後將召開一般評議。圖為憲法法庭。 圖：張良一/攝 （資料照）

[Newtalk新聞] 由於立法院日前修正《憲法訴訟法》，讓違憲判決至少得有10名大法官開會、9名大法官同意，不過藍白兩黨遲遲不願行使人事同意權，導致大法官至剩下8人，更讓將憲法法庭有將近1年多無法做出判決，不過有媒體披露，憲法法庭似乎將於本週五復活。

根據新版《憲法訴訟法》，憲法法庭若要做出違憲判決，必須獲得9位大法官同意，不過目前大法官僅有8人，儘管行政院有針對修法提出覆議，但遭立法院否決。而總統賴清德兩度向國會提名大法官，但均遭在野黨阻攔，所有人皆無法通過，使得憲法法庭被架空將近一年。

根據《鏡報》報導，已有司法圈人士傳出，停擺1年的憲法法庭，將重返江湖；大法官似乎有意自行掙脫《憲法訴訟法》束縛，擬直接對其做出違憲判決，預計本週五（19日）公布判決結果。與此同時，司法院行事曆也透露，本週五大法官將召開「憲法法庭確認裁判文本評議」。

《鏡報》指出，大法官將於週五召開「憲法法庭確認裁判文本評議」，並註明會後將召開一般評議。但綜觀過去11個月，大法官僅召開「一般評議」，所以這次會議特別不尋常，引發外界關注。於是，也有知情人士臆測，大法官將自行復活憲法法庭、並對藍白憲法訴訟法宣判違憲。

據了解，今年前11個月，向憲法法庭聲請案件數高達2,116件；扣除不受理裁定後，未結案件473件，其中有435件均為人民聲請，佔比高達9成。因此，憲法法庭若持續無法恢復功能，遭到無限期架空，恐怕是全民權益遭到嚴重受損。

