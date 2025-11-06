擬改革「健保補充保費」！ 行政院：絕不為難小資族

行政院召開院會後記者會。（圖／中時記者張薷攝）

衛福部擬修改「健保法」，將健保補充保費制度進行重大變革，利息所得、股利所得及租金收入將從現行每月結算改為年度總計，預估將有480萬人受影響，必須多繳補充保費。行政院強調，政府積極維持健保財務穩健、持續撥補預算，並維護繳納公平性，補充保費修法制度目前還在廣納意見階段，絕對不會為難小資族。

衛福部近日指出，明年將修《健保法》就健保補充保費進行改革。針對結算機制，將從「單筆計算」改為「年度結算制」，未來一年利息、股利等收入累計超過2萬元，即須繳納2.11％補充保費，估影響高達480萬人，可望為健保基金每年挹注100億至200億元，最快2027年上路。

行政院發言人李慧芝表示，政府一直非常積極在維持健保財務的穩健，每年都有持續撥補預算，也維護繳納的公平性。關於健保補充保費的修法方向，現在衛福部還在廣納意見的階段，政府也絕對不會為難小資族。

衛福部健保署副署長龐一鳴表示，目前一年收的健保費約8000億左右，從股利所得收到的保費大概150億左右，但會隨年度有所不同。

他指出，健保是社會保險制度，也就是量能付費，越有能力的人幫助越沒有能力的人，不過補充保費制度的修正現在是研議期，過了之後會是溝通期，之後才是立法期，目前社會反應的相關意見，衛福部都會納入研議參考。

