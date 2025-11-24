擬放寬近親禁婚至四等親 醫示警萬萬不可：「畸形兒」風險高

記者簡浩正／台北報導

近親結婚禁令將解禁？立法院法制局建議，近親結婚限制應從六等親放寬至四等親。國內不孕症治療專家、茂盛醫院院長李茂盛今（24）日強調，少子女化問題不在這裡，呼籲政府立法應周全，變來變去只會造成台灣社會更加混亂，何況過去經驗，表兄弟姐妹結婚常發現很多畸形兒。

《民法》第983條條文規定，不得結婚的親屬為直系血親及直系姻親；旁系血親在六親等以內者，但因收養而成立的四親等及六親等旁系血親，輩分相同者，不在此限；旁系姻親在五親等以內，輩分不相同者。

但隨著少子女化成為國安危機，立院法制局最新提出研析報告，研議將旁系血親禁婚範圍限縮至四親等以內。

對此，李茂盛表達反對意見。他說根據臨床經驗過往所謂的表兄妹結婚，最後在生產的時候，常發現到有很多的畸形兒出現，這對台灣社會來講是不好的，而且會浪費很多健保費用。

李茂盛直言，鬆綁結婚的親等限制，「對少子女化一點幫忙都沒有！」事實上，連現行的近親結婚規定六等親以內，一點都沒有效益，因為少子女化的問題並不在這裡。想要解決少子女化問題，政府該做的是加強托育政策、補助計畫更佳優化才是正途。

此外，他說婚戀的問題，如何鼓勵年輕人能夠早一點結婚，增加結婚意願，才是解決少子女化主要的辦法，該用政策鼓勵措施來達成目的。

李茂盛強調，「立法要長遠、要周全，不能變來變去」，否則只會對整個台灣社會造成更加混亂的現象。

立委鍾佳濱今日在立法院接受媒體聯訪，對上述議題也盼更周延。他說立法院法制局從事各種議題的研究，相關可行性要回歸到更周延的討論，也希望司法院、法務部與民間團體，可以就此議題表示態度。

