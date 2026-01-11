擬放行TPASS預算遭批 吳宗憲：綠營拿人民當肉票恐嚇在野

立法院在野黨表態願意放行TPASS月票預算，但賴清德總統10日卻表示，若只讓少數新增預算通過是「為德不卒」，行政院長卓榮泰也批評在野黨「挑三揀四」。國民黨立委吳宗憲批評，預算法第54條已給予政府運作空間，執政黨卻刻意拿民生議題當肉票恐嚇在野黨。

吳宗憲。(圖/中天新聞)

吳宗憲在10日中天節目「週末大爆卦」上表示，依照去年度法定預算及今年度行政單位提出的預算，政府仍可暫時使用，受影響的僅有新興計畫，而新興計畫僅佔總預算8.9%，也就是政府有91.1%的總預算可以運作。

廣告 廣告

吳宗憲指出，根本不會像許多人造謠所說的國家要停擺，包括民進黨宜蘭縣長參選人林國漳宣稱TPASS會受影響、國家將停擺等說法，都是錯誤訊息。

賴清德批在野黨為德不卒。 (圖/中天新聞)

吳宗憲說，依照預算法第54條規定，91.1%的預算仍可正常運作，執政黨不能亂帶風向。他表示，預算延宕確實會有影響，但不會在現階段立即發生，可能要到年度末端才會出現問題。

吳宗憲舉例，過去曾有預算到6月才通過的情況，但國家並未因此關門，中華民國的預算法與美國不同，美國政府會因預算未過而關門，但台灣因為有預算法第54條，基本運作都能正常進行。

吳宗憲強調，執政黨從來不與在野黨溝通，只要事情不如其意，就會拿民生案件、人民的事情出來當肉票，藉此恐嚇、綁架在野黨，好讓那些浮濫的採購、軍事支出得以繼續亂花。

吳宗憲批評，民進黨不要在野黨監督，就拿民生法案出來嚇人民、亂帶風向，「民進黨只是拿美國的例子，來騙中華民國的人民！」

延伸閱讀

好羨慕！機器人催生「科技薪貴」 北京工程師月領超11萬元

曾是全台唯一！「東方設計大學」成歷史 高科大接手1/21掛牌

2025年12月出口連26紅 全年出超1571.4億美元創新高