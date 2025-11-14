擬演唱會留票給國外旅客惹議 陳世凱二度回應：會確保台灣粉絲權益

交通部長陳世凱昨天（13日）表示，為招攬國外旅客來台，明年擬與演唱會合作，保留票券給國外旅行社，以吸引更多國外旅客來台。民眾對此抱怨目前已經很難搶票，陳世凱今天稍早回應，尊重市場機制，合作模式不影響一般售票。他也二度回應表示，目前觀光署的執行細節還在研議調整，會確保本國粉絲權益，在此前提下吸引更多國際級藝人來台開唱。

交通部長陳世凱（圖）13日表示，明年擬與演唱會合作，保留票券給國外旅行社，吸引更多國外旅客來台。民眾對此抱怨目前已經很難搶票，陳世凱14日回應，尊重市場機制，合作模式不影響一般售票。（中央社）

近年不少大型演唱會帶動周邊觀光效益顯著，陳世凱昨天接受媒體聯訪時指出，前陣子，韓星G-DRAGON（GD，權志龍）很紅，帶來不少觀光效益，明年將與演唱會合作，舉例如保留一些票給國外旅行社，吸引國外旅客來台。

有民眾在社群平台發文表示，台灣粉絲已經很難搶票了，質疑為何還要將演唱會的票留給國外旅客，甚至有人直喊「不要再來亂」。陳世凱稍早在社群回應「大家的意見我都收到了」，關於演唱會門票，完全尊重市場機制，合作模式不影響一般售票。

陳世凱隨後再度表示，目前觀光署的執行細節還在研議調整中，交通部與觀光署一定會好好規畫，在確保本國粉絲權益的前提下，兼顧文化發展、城市魅力與國際觀光，「這點請大家放心。」

陳世凱指出，整體方向只有一個，即是思考如何讓台灣在國際演唱會市場更具吸引力，並把台灣納入巡演版圖，增加更多追星的機會。

陳世凱希望借鏡新加坡、韓國等國家做法，透過文化與觀光的加乘效果，把市場做大，吸引更多國際級藝人來台開唱，帶動粉絲經濟、城市活絡與觀光效益，讓更多人因為一場演唱會走進一座城市，並願意再回來探索。但他也強調，「這些都仍在蒐集意見、持續討論中。」

此外，陳世凱認為，觀光署也必須同步提升台灣的整體觀光體質，從點、線到面，全面改善觀光品質。