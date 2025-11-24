擬百億買反無人機系統 國防部：不做評論

台北市 / 綜合報導

國防部預計斥資近百億採購「反」無人機系統，特色是一旦偵測到闖入管制區域的未經授權無人機，系統就可以透過通訊識別碼，讓闖入者失去信號、進而直接接管無人機；對此，國民黨立委馬文君表示支持國家具備反制無人機能力，但也指出，逕行接管無人機涉及隱私和財產等問題，應該先設立專法；國防部副部長柏鴻輝對於採購問題不做評論，但也認同「接管要慎重」，相關法律已經在研議當中。

「有一部分的(無人機)使用者，正藉此製造混亂，傷害生命，並對人身和國家安全構成威脅。」闖入機場跑道禁航區，或是瞄準特定建築物攻擊，無人機技術飛速成長之下，也要有反制系統，看看國防部這份在十一月的，由陸軍司令通電處 釋出的採購清單，要耗資超過96億為三軍採購635套，可攜式無人機反制系統，傳出是像這樣的作戰需求，是行政院國土安全辦公室與國防部規劃，甚至可能達百億以上。

國防部副部長柏鴻輝說：「接管無人機的方式，或是有各種方式，我想這些都有牽扯到採購的問題，那我在這邊也不做評論，相關的法律我們也在研議當中。」

「系統能自動檢測，定位，識別，未經授權的無人機以及使用者，並對無人機進行接管控制。」副部長口中的接管，指的就像是這套由以色列，獨有的接管無人機系統，未經授權的無人機一但進入管制區域，就會立即被偵測位置發出警報，並提取無人機的通訊識別碼，讓操作員失去信號也無法再度恢復聯繫，反制系統就可以同步接管控制權，讓未經授權的無人機，沿著指定路線飛行並安全著陸，但像這樣的接管性能，立委卻有疑慮。

立委(國)馬文君說：「如果說你動不動就以國安為名，你甚至可以任意接管民眾的財產，我們是反對你沒有設立專法。」

立委(民)鍾佳濱說：「無人機如何管理，維持它在商業上的應用，同時也能夠兼顧國家安全的防衛需要，必須給予更新的納管跟規範，我們是傾向支持，也必須趕緊去研議的。」採購具有接管功能的無人機，甚至一度傳出是為了鎖定中國製大疆系列無人機，國防部也澄清不會針對單一廠商或機型。

