擬真模擬訓練 新城警強化員警教育

【民眾網編輯方笙楠花蓮報導】鑒於近期發生數起持刀隨機攻擊事件，為提升第一線員警處置突發事件之能力，新城分局利用常年訓練時間以系統化與情境式教學，全面加強員警執勤安全意識與應變能力。

分局長賴楷淳表示，平時紮實的訓練是第一線員警面對高風險執勤環境的關鍵防盾，訓練內容必須以實務需求為核心，重點涵蓋應勤裝備齊全、風險辨識、快速反應處置、徒手與警械防衛、嫌犯制伏技巧，以及現場緊急救護等項目，並結合實境模擬演練，使員警熟悉各類高風險情境下之應處流程，提升臨場判斷與團隊協作能力。

此外，分局長強調，對於任何暴力不法行為，警方絕不寬貸，必定速查速辦、依法究責，未來將持續精進員警執勤能力，確保每位同仁均具備即時、有效處置突發暴力事件之能力，守護轄區民眾生命與安全。