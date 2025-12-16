擬砍行政首長薪水反制不副署 翁曉玲：他們現在就是拿錢不做事

國民黨立委翁曉玲。 圖：黃建豪/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 行政院長卓榮泰昨大動作召開記者會，正式宣布不副署立法院已通過的《財政收支畫分法》修法案，更表明立法院若有意見，可依憲法賦予權利提出不信任案「倒閣」。面對朝野對立全面擴大，國民黨立委翁曉玲今（16日）受訪證實有意透過砍預算，刪減行政院機關首長的薪水。翁曉玲表明，行政院長現在不副署立法院通過的法律，「這是拿錢不做事，我覺得這是非常糟糕的」。

翁曉玲說明，她的看法是認為，現在行政院的院長還有總統，基本上，他們已表態不會遵守立法院提出的法律，所以，行政院長不副署，總統也不打算公布，如果這麼做的話，他們基本上就是瀆職。

廣告 廣告

翁曉玲表示，依照現在權力分立的架構底價，行政權本來就應該要尊重立法權，要依法行政，但如果他們不依法行政、不做事，那立法院本來就要審查他們的薪資和相關業務費用。

翁曉玲強調，她希望行政院長和總統都能尊重憲法的要求，應該要去依法行政的就去做，不要去耽擱，不要該編列的預算不編列，這會影響到廣大軍公教和警消福利。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

快訊》 大逆轉！ 高虹安涉詐助理費 今改判貪污無罪 僅登載不實判6個月

轟藍白財劃法違法違憲 賴瑞隆：支持政院用各項手段阻止執行