擬空襲伊朗前5小時川普喊卡 稱美伊達成和解協議 台股盤中大漲逾千點

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美國總統川普周四聲稱，華府與德黑蘭的談判「已提交至伊朗最高領導層並獲得批准」。（圖片來源／白宮官方臉書帳號）

《CNBC》與《路透》報導，美國股市大幅收高，因為美國總統川普在空襲前5小時再度TACO（川普總是臨陣退縮），突然宣布取消對伊朗的襲擊計劃，以及馬斯克旗下SpaceX公司即將上市，帶動美股跳漲。

川普聲稱，華府與德黑蘭的談判「已提交至伊朗最高領導層並獲得批准」，美國「剛剛與伊朗達成一項偉大的和解協議」，但需要「敲定最終文件」。

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消息傳來，美股三大股指周四跳漲，全部創下自4月8日美伊達成臨時停火協議以來的最大單日漲幅，費城半導體指數大漲7.9%，創下自2025年4月以來的最大單日漲幅。

華邦電與南亞科股價大漲逾9%

受此激勵，台股加權指數盤中大漲2.64%或1136.99點，報44286.45點，稍早一度升至44798.88點的高位。

權值股台積電盤中上漲45元或2%，報2295元，聯發科上漲4.3%，鴻海上漲2.1%，廣達上漲2.4%。記憶體漲勢突出，華邦電盤中大漲9.3%，南亞科大漲9.56%。

美國總統川普原本預計周四晚間轟炸伊朗，放話將全面掌控伊朗石油與天然氣，豈料，5小時之後突然喊卡。隨後，川普在白宮向記者預告，美國和伊朗最快可能本周末在歐洲簽署和平協議，重新開放荷姆茲海峽的航運。

川普指出，所有參與的國家，包括美國、以色列、沙烏地阿拉伯、阿聯大公國（UAE）、卡達、巴基斯坦、科威特、約旦、埃及、土耳其、巴林等國家，都已經批准美伊談判內容，但是對伊朗的海上封鎖將維持全面有效，直到本次交易正式完成，簽署的時間與地點將於近期公布。

受此消息提振，美股延續前一個交易日的反彈動能。美股道瓊指數大漲929.97點或1.86%，收50,848.75點；標普500指數上漲1.75%；那斯達克指數上漲2.54%。

伊朗反駁說尚未敲定美國和伊朗協議

費城半導體指數的成分股台積電ADR上漲3.3%，博通上漲3.6%，超微大漲7.97%；輝達上漲2.22%；應用材料暴漲11.19%，美光暴漲11.66%。

川普周四在白宮指出：「討論的內容和最終要點，無論在概念上還是細節上，都已得到所有關聯方的批准。」

然而，伊朗表示美伊協議尚未最終敲定，並且提早警告美國，如果美軍繼續發動攻擊，將會陷入「無止盡的泥潭，多年無法自拔」。

《法斯通訊社》在社群媒體貼文，嘲笑川普，未能逼迫伊朗在協議草案中添加新內容，於是在發起軍事威脅後又戰術性撤退，「現實情況是，到目前為止，伊朗沒有給出最終答覆，反而是美國恢復先前的要求，當然，因為美國已經接受伊朗提出的文本，重新審視該文本的可能性是存在的。」

標普500指數自6月初創下歷史收盤新高以來有所回落，中東衝突加劇油價和通膨上漲的壓力，周三，標普500科技指數一度從今年高點回檔10%。

周五市場焦點將集中在SpaceX

周五，市場焦點將集中在SpaceX（SPCX.O）新股第一天上市的表現，該公司股票在納斯達克開始交易。SpaceX周四以每股135美元的價格完成美國史上最大的首次公開發行（IPO），使馬斯克旗下的火箭和太空船製造商躋身全球前10幾大最有價值公司之列。

SpaceX這次IPO共發行5.5556億股股票，籌集資金高達750億美元，創下IPO融資規模的最高紀錄，使該公司估值達到1.77兆美元，同樣刷新IPO估值的最高紀錄。

但美股下周走勢可能震盪，因為美國最新的通膨數據顯示，5月份PPI創下3年多來的最大年增漲幅，加深投資人對通膨的擔憂。

美國5月生產者物價指數（PPI）年增率攀升至6.5%，創下2022年11月以來最高水準，高於市場預期的上漲6.4%，數據顯示地緣政治衝突引發的能源成本飆漲，正持續向經濟體系擴散。的漲幅超乎預期，

市場普遍預期，美國聯準會（Fed）將在下周召開的政策會議上維持指標利率不變，投資人預計到年底前至少會升息一次，一次將升息一碼（0.25個百分點）。

(原始連結)





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