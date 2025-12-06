擬與高雄大學合校 中山大學政經系辦公聽會 聚焦學生權益、學術特色

中山大學校景圖。（本報資料照）

中山大學已與高雄大學啟動討論合校案，中山大學政治經濟學系師生於5日晚間舉辦「政經系併校組織公聽會」，討論可能的組織調整問題。活動採線上線下同步進行，吸引逾170名師生與系友參與。與會者主張，合校應充分考量學生權益與學術特色，延續並深化既有優勢。

中山大學政經系表示，公聽會針對政經系未來可能的拆分、存續或強化等多種走向展開討論，議題涵蓋合校規畫、組織調整、教學方向、學習權益、國際趨勢與就業發展等。不同世代的政經人踴躍發言，突顯對系所定位的高度關注。

多位系友認為，政經系自25年前創立以來，以跨領域辦學模式引領全國、突破傳統學術框架。政治與經濟的整合視角成功培養學生跨域思維，使其畢業後能於公共政策、財經、商管、科技、傳播及教育等領域展現所長。

與會者也指出，跨域教學已成趨勢。國內外知名大學不乏設有政治經濟跨領域院系，如台大、清大、美國柏克萊大學、日本早稻田大學等。在全球供應鏈重組與新興科技快速發展之際，具備政治與經濟整合能力的人才愈加關鍵，而這正是政經系創系宗旨。

同時，亦有在校生提出對合校後系所發展、跨領域課程延續的疑慮與看法。系友則強調，政經系招生優異，運作穩健，已形塑獨特系所品牌。與會者普遍期許，未來合校規畫，應充分考量學生權益與學術特色，延續並深化既有優勢。

公聽會由政經系師生自主籌辦，展現系內成員對學習環境、制度變革議題的積極思考。工作小組表示，後續將彙整匿名問卷及討論內容，作為合校工程的重要參考，以利持續對話與共識的形成。

針對兩校合併，教育部主任秘書林伯樵日前表示，教育部不會引導學校併校程序與後續校名規畫，最重要者，還是兩方學校必須有共識，教育部會尊重雙方意願。

