擬設兒家署 洪子仁：層級到署 多層保障

衛福部打算大規模組織再造，藉由設立兒家署強化兒少保障。台灣醫務管理學會理事長洪子仁昨（十七）日表示，若有專人專責與專屬預算，就能真正守住兒童醫療與照護品質。此外，台灣面臨兒童自殺、虐待、少子化、兒科醫師流失等嚴峻問題，把台灣兒少專責單位層級拉升到「署」，才能有組織規模的預算編列，這樣才能給予兒少多一層保障。

台灣目前出生數已破十三萬大關，生育率長期全球倒數，不僅衝擊教育、醫療，更會影響國家勞動力與整體競爭力。政府成立「兒少及家庭署」絕對是必要且正確的國家級決策，當兒童照護被提升到行政層級，代表國家正式將兒童視為「未來主人翁資產」而非「家庭自行負擔」。

洪子仁認為，過去兒少政策散落在不同部會，導致跨機關責任不明、預算分散難以有效投入，以及醫療、教育、社福系統之間缺乏整合。建議未來由「兒少及家庭支持署」主導整合托育、幼教、醫療、早療、精神照護、育嬰假、職場友善、少子化整體國家政策等，完整串連醫療、法律、心理衛生等資源。

洪子仁強調，政府建立跨部會「兒童發展大平台」，才能避免兒少政策碎片化，建議由兒童及家庭署主導整合，比如，整合教育部的托育、幼教，衛福部的醫療、早療、精神照護，勞動部的育嬰假、職場友善，內政部的家庭支持，以及國發會的少子化整體國策。