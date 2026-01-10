擬通過部分總預算「為德不卒」？ 王鴻薇：無作為的賴清德不就是缺德？

總統賴清德。李政龍攝



今年度中央政府總預算案審議卡關，立院國民黨團擬先放行部分新興預算項目，總統賴清德今仍批「為德不卒」。國民黨立委王鴻薇反酸，賴說在野黨為德不卒，但你完全無作為，不就是缺德了嗎？

王鴻薇表示，在野黨努力，讓民生預算可以先行付委審查，來解決包含TPASS或生育補助增加預算，能夠付諸實施，請問賴對於中央政府總預算，除每天照三餐罵在野黨之外，努力是什麼？竟還繼續批評在野黨為德不卒。

王鴻薇說，賴清德沒有努力與在野黨協調通過總預算，還是每天在做政治性操作、罵在野黨。

