擬配合美國政策 彭博：台灣考慮對銷往中國AI晶片實施更嚴格出口管制

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彭博新聞9日獨家報導，知情人士透露，台灣當局正考慮對銷往中國的人工智慧（AI）晶片實施更嚴格的出口管制，以進一步與美國的措施保持一致。台灣此舉目的在解決半導體走私問題，但可能引招致北京當局的譴責。







彭博報導，此構想是為當局提供更多法律工具，以解決搭載輝達（Nvidia）晶片的AI伺服器等先進硬體從台灣轉運至中國的問題。







路透社9日稍早報導，美國跨黨派議員8日要求川普政府，必須阻止台積電為中國客戶代工製作先進晶片。

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根據美國2022年首次實施的出口管制措施，這類銷售在美國法規下已被禁止，除非企業獲得華府的許可，以防止北京利用先進的輝達處理器獲得軍事優勢。







然而，台灣並不認為未經授權向中國出口AI晶片屬於犯罪。儘管台灣當局確實會警告潛在賣家，如果繼續進行可能違反美國法規，但在台灣法院唯一的法律救濟途徑，是以違反其他現行本地法律來起訴涉嫌走私者。







這可能是一個更高的門檻，縮小台灣目前可以追訴的案件範圍。台灣當局上月以偽造文書罪名，首次逮捕涉嫌晶片走私的人員。







知情人士表示，作為與美國持續進行的貿易談判的一部分，台北官員正考慮實施更強烈的AI晶片管制，將限制銷售對象擴大到中國的所有客戶，而不僅僅是包括華為等已在出口黑名單上的特定公司。這將使台灣首次能夠將向中國走私AI晶片列為刑事犯罪進行起訴。







如果付諸實行，這些管制措施將是賴清德政府迄今為維護台灣技術和國家安全利益，採取的最具深遠影響的措施之一。此時台北正在測試自身對更積極政策的接受程度，並應對來自美國官員多方面的壓力。







目前仍有許多細節需要解決。其中一名知情人士表示，台灣已同意在方向上遵循美國的方法，並可能限制向中國銷售處理能力超過一定門檻的AI晶片，這與華府的做法非常相似。該人士補充，台北尚未完全決定在採納美國政策上要走到什麼程度，在雙方高層官員能夠審查並簽署這項潛在協議之前，仍有細節待敲定。







美國在台協會（AIT）和台灣經濟部國際貿易署的代表均未回應置評請求。輝達在上班時間之外也沒有回應置評請求。







任何限制AI晶片銷售的舉動，都可能刺激中國政府有所反應。







去年，當台灣將華為和中國最大晶片製造商中芯國際（SMIC）列入黑名單時，中國外交部發言人表示「民進黨當局跪舔美國、討好美國，只會損害和葬送台灣的利益」。







對中國的新限制也可能影響台灣的產業官員。台灣擁有全球絕大多數的AI晶片製造業，以及許多將輝達處理器組裝成伺服器的公司，這些伺服器成千上萬地安裝在數據中心，用於訓練和運作AI模型。台灣當局並未指控任何公司有不當行為。







這是一個微妙的平衡，台北的領導人此前已這類產業限制表示過不安。







去年，台灣代表處遭南非政府逼遷，台灣政府一度宣布限制對南非AI晶片出口，但兩天後就改變立場。外交部長林佳龍表示，台灣不想將半導體武器化，同時指出「如果我們的夥伴損害我們的利益，我們就需要做出回應」。北京當時曾批評台灣的舉動。







台灣當局上月以偽造文書罪名逮捕涉嫌晶片走私的人員時，新聞稿既沒有提到涉嫌的轉運點日本，也沒有提到當局懷疑被告在最終將伺服器運往香港之前，已經成功向該地至少運送一批伺服器。







與此同時，賴清德去年承諾解決美國在出口管制方面的擔憂。在賴政府領導下，台灣當局在保護台灣科技產業方面採取日益強硬的立場。







台灣當局去年6月將華為和中芯列入黑名單，禁止台灣公司在未經政府許可的情況下與這些中國實體做生意。去年11月，台灣檢方搜索涉嫌向英特爾洩露商業秘密的前資深副總羅唯仁的住所。







台灣法院今年4月判處東京威力科創（Tokyo Electron Ltd.）一名工程師10年有期徒刑，原因是其從台積電竊取專利數據。







如果台灣在「將AI晶片走私列為刑事犯罪」方面取得進展，將使台灣在一個長期承受美國壓力、以阻止中國獲取禁用技術的地區中顯得與眾不同，但區域內的各國政府也必須處理自身與中國的關係。







以馬來西亞為例，美國長期以來一直擔心該國是輝達晶片流向中國的中轉站。去年在一場歷時數月的談判後，馬來西亞同意完全配合美國對AI處理器的限制，作為更廣泛的所謂互惠貿易協定的一部分，這是一個重大進展。







但目前尚不清楚，馬來西亞是否已採取任何措施實施該項政策，特別是該國貿易部長對整個協定的狀態提出質疑之後。位於吉隆坡的投資、貿易和工業部拒絕置評。







與此同時，新加坡並未表示有興趣實施AI晶片管制，而是選擇透過現行的本地法律來解決半導體轉運問題。不過星國政府也同時提醒企業，需要遵守美國的半導體限制措施。







新加坡目前正在起訴幾名個人，罪名是就初始運往馬來西亞的硬體的最終目的地、欺騙AI伺服器供應商，這起案件與台灣聚焦於偽造文書的起訴案頗為相近。

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