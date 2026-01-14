擬開放外籍照服入院 石崇良：護理、家屬、院方三贏政策

衛福部擬開放醫院聘僱外籍照服員協助一般急性病房病患照護，台灣護理產業工會質疑在制度與配套不足的情況下，等於把風險與混亂丟給第一線基層承擔。衛福部長石崇良今天(14日)表示，相關規劃是延續推動近3年的「住院整合照護」計畫，核心精神在於減輕護理人員的負擔、改善家屬照顧的壓力，並有助醫院管理，「是一個三贏的政策」。

台灣護理產業工會指出，衛福部有意開放醫院聘僱外籍照服員協助一般急性病房病患照護，但對於病人安全與醫療品質的核心問題，包括語言溝通、由誰負責管理與督導、實際工作項目與專業界線如何界定，以及爭議與申訴機制如何運作，衛福部並未給出清楚答案，形同把風險與混亂丟給第一線基層承擔。

石崇良14日出席衛福部「主權雲應用發表會」時對此作出回應。他指出，面對高齡化與少子女化趨勢，長者住院期間除了醫療需求，也有大量生活照顧需求，過去不是由護理人員承擔、就是家屬需自費聘請看護，因此衛福部在3年前開始推動「住院整合照護」，由醫院統一聘僱照服員，提供病房內生活照顧服務。

他指出，該計畫推動以來，民眾與護理人員滿意度都相當高，去年起改為公務預算補助，每床每年補助約新台幣750元，有些醫院可做到「零價差」，病人一天最多付750至1,000元即可獲得照服員協助，不僅減輕家屬照顧與經濟壓力，也讓護理人員能專注於專業工作。去年約有110家醫院參與，服務床數約5,000床，衛福部今年將擴大計畫規模，目標從5,000床提升至3萬床，相關預算也從去年的5億多元擴充至今年近25億元，希望讓整合照護服務更加普及。

不過，石崇良坦言，人力短缺成為推動擴大的關鍵問題，因此才考慮引進「外籍中階技術人員」。他強調，對象限定為已在台灣工作6年以上、並完成照服員訓練的外籍人力，在語言溝通與工作熟悉度上都已有基礎，對於工會的憂慮，衛福部則會持續溝通。石崇良：『(原音)工會的這一些疑慮呢，我們繼續的來跟大家溝通，透過大家的協力，讓這個很好的政策...我覺得這個是三贏啦，對醫院的管理也好、對家屬病人的照顧也好、對護理人員的負荷的減低也好，都是有幫忙的。』

至於外界關心的薪資門檻，石崇良指出，外籍照服員薪資基本上與本勞連動，必須符合基本工資規定，但實際水準仍會由市場供需決定。由於醫院、長照機構與居家照服員之間存在流動與競合關係，衛福部暫不會設定過於僵化的上下限，而是參照現有中階技術人力的類別，維持整體人力市場的平衡。