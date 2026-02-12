擬開放教育學程抵免畢業學分 教育部：非因應缺師、師培專業未減

教育部近日預告修正「大學設立師資培育中心辦法」，擬開放教育學程學分可抵免大學主修、輔修或通識等畢業學分，並調降國小、幼兒園師資的最低學分數。

全國高級中等學校教育產業工會（全中教）今（12）日發布聲明，批評是「病急亂投醫」，恐稀釋教師專業價值；教育部強調，本次修正並非為降低師資生門檻或因應缺師的狀況，而是為使課程設計更為精煉，也不會降低核心專業能力要求。

擬開放學分抵免 調降國小、幼兒園師資最低學分

教育部10日預告修正「大學設立師資培育中心辦法」，擬開放教育學程師資生修習之教育課程得納入其畢業學分數計算；另修正國民小學、幼兒園及特殊教育學校(班)師資類科教育專業課程最低應修學分數，國小師資從至少40學分降至30學分、幼兒園師資則至少48學分降至46學分、特殊教育學校師資則從至少40學分提升至44學分。

教育部在修法草案說明中表示，此一修法是為了精進師資培育，另為積極充實各類師資，並鼓勵學生修讀師資職前教育課程，以確保教學人力穩定於是教育學程師資生修習之教育課程得抵免畢業學分。

全中教批病急亂投醫 憂稀釋專業、錯誤診斷缺師主因

此舉引發學界熱議，全中教發布新聞稿指出，此舉是「病急亂投醫」，強調目前國內領有教師證卻未進入教職的「儲備教師」高達約 75,000 人，證明教育現場缺的不是師培管道或修課人數，而是留住人才的拉力。

全中教表示，教育部試圖透過學分抵免、減輕修課負擔來吸引學生，完全是診斷錯誤，青年對於教職卻步絕非多修幾個學分太累，而是看到前輩在校園內身心俱疲，教育部一味增加修習學分的便利性，不僅稀釋師培價值，更可能製造更多「有證不教」的流浪教師，根本無法改善優秀年輕人不願投入教職的現況。

教育部強調精煉非縮水 因應趨勢重整課程架構

面對質疑，教育部澄清，本次修正係依據最新師資職前教育課程基準進行課程架構統整與合理配置，並非降低核心專業能力要求。

教育部表示，在AI科技、SEL（社會情緒學習）及跨域教學需求下，應重新思考課程結構如何更精煉、更扎實，專業品質不在於單純學分堆積，而在於課程設計是否能有效整合理論與實作，草案允許教育專業課程於符合規範前提下，可採認為主修、輔修畢業學分一部分，這是學位畢業學分計入方式的調整，並非將教育專業課程降格為一般通識課程。

教育部強調，本次修正並非為降低師資生門檻或因應缺師的狀況，師資培育不應僅限於特定時間點的單一選擇，而應提供更多元與彈性的接觸機會。隨學生生涯規劃日益多元，投入教職志向的時間點可能不同於過往，透過課程架構優化與學分制度調整，使教育專業課程得以更彈性地納入學習歷程，有助於鼓勵學生在不同階段接觸師培課程並探索教職發展可能。