擬「正面表列」解禁廚餘養豬 立委批：出事陳駿季要下台負責嗎？

農業部研擬透過「正面表列」方式，開放特定種類廚餘使用，但國民黨立委張嘉郡對此感到相當不滿，認為應全面禁用，更怒斥農業部長陳駿季「出事要下台負責嗎」。（姚志平攝）

台中某豬農將「未烹煮」廚餘餵給豬隻食用，導致爆發全國首例的非洲豬瘟疫情，雖農業部已於第一時間公告禁止使用廚餘養豬至今，但近期傳出農業部研擬透過「正面表列」方式，開放特定種類廚餘使用，但國民黨立委張嘉郡對此感到相當不滿，認為應全面禁用，更怒斥農業部長陳駿季「出事要下台負責嗎」，陳駿季則保證，不會讓疫情再爆發。

據悉，國內非洲豬瘟爆發後，廚餘養豬行為隨即遭到農業部公告禁止，然而此禁令並非長期政策，因此農業部近期已有研擬解禁趨勢，目前預計將「來源複雜」的家戶廚餘持續禁用，而相對單純、低風險的事業廚餘，將透過正面表列方式開放使用，而長期來說，也會設置落日條款，協助廚餘養豬戶轉型。

張嘉郡指出，疫調已證實「未落實蒸煮的廚餘」正是本次非洲豬瘟主要感染途徑，但農業部卻研擬繼續開放事業廚餘養豬，此舉就像是在告訴大眾「陳駿季替事業廚餘背書，不會成為破口」，但農業部長應以保護全國豬農為首要考量，而不是為了不到1成的廚餘養豬戶，讓其餘的養豬戶、2000億產值產業鏈一起承擔風險。

張嘉郡痛批：「陳駿季究竟清不清楚重新開放廚餘養豬會影響多少人，且若後續又爆發非洲豬瘟疫情、導致豬農家破人亡，難道陳駿季要下台負責嗎？」

國民黨立委賴士葆提到，非洲豬瘟爆發後，雲林、花東、金門、澎湖、高雄、台南、嘉義、苗栗等不分藍綠執政縣市，皆已陸續宣布禁止廚餘養豬，但主管機關農業部卻遲遲沒辦法跟上腳步，且即便農業部說要給豬農轉型的過渡期，但究竟這個過渡期有多久，農業部也還是沒給出一個具體答覆。

陳駿季回應，無論哪種廚餘都不會是零風險，但風險有高有低，家戶廚餘就屬高風險，事業廚餘則是相對低風險，但無論如何，絕對不會讓疫情再爆發這種事情再發生，並且防疫為中央、地方攜手合作事務，因此也會再與各地方政府溝通。

陳駿季補充，關於廚餘養豬戶轉型部分，大方向為越快越好，而1年內完成轉型為目前的方案之一，但仍需視實務面的執行狀況而定，此外，關於重返國際認證的非洲豬瘟非疫區，預計最快可於3個月內，也就是2026年2月21日前完成病源有效控管，並送交世界動物衛生組織。

