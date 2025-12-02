擬2027永久禁用廚餘養豬 明年起設一年轉型期

台灣守了7年的非洲豬瘟防線，今年10月在台中梧棲一處廚餘養豬場首度出現本土案例，疫調指向未確實高溫蒸煮的廚餘是最可能感染源，成為這次的防疫破口。非洲豬瘟中央災害應變中心近日召開會議，規劃自2027年起永久禁用廚餘養豬，並提供一年轉型落日期限，讓豬農有時間調整。

今年年底前，養豬場需通過聯合檢查並獲得地方政府同意，明年元旦起可使用廚餘養豬一年。後續相關細節仍待行政院定案，並將持續與豬農討論。

台北／綜合報導 責任編輯／周瑾逸

更多台視新聞網報導

西班牙爆非洲豬瘟 農業部緊急禁止進口：違規最重關7年

30年來首見！西班牙爆非洲豬瘟病例 暫停對中國出口

廚餘打破台灣7年非洲豬瘟防線！陳駿季：將先禁家戶廚餘