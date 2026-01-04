擱淺花蓮溪出海口貨船成功脫淺 (圖)

24歲大學剛畢業的女生感覺胃部不適，就醫檢查就已經是胃癌末期，她回想畢業前至少有2年的時間，天天都吃校門口燒烤攤上買「串串香」，又香又辣讓她吃得很過癮，很可能因此種下癌因。醫師提醒，不只燒烤，菸、酒以

健康2.0 ・ 2 小時前 ・ 8