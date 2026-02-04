擱置查哥斯群島爭議 美英同意合作印度洋軍事基地運作

法新社報導，在美國總統川普(Donald Trump)先前對英國提出批評之後，唐寧街(Downing Street)3日表示，英國首相施凱爾(Keir Starmer)和川普已同意「密切」合作，來維持來維持印度洋關鍵軍事基地狄耶戈加西亞(Diego Garcia)的運作。

這位美國領導人上個月表示，英國將涵蓋狄耶戈加西亞島(The island of Diego Garcia)在內的查哥斯群島(Chagos Islands)歸還給模里西斯是錯誤之舉。這些島嶼是一場長達數十年外交爭論的焦點所在。

唐寧街3日晚間表示，川普和施凱爾在通話時討論了這處基地。「兩位領導人同意雙方政府將持續密切合作，來確保這座基地的未來運作，並將很快再次會談」。

根據去年5月的協議，英國將把查戈斯群島歸還給模里西斯，但在一項為期99年的租約下，保留由美軍與英軍共同運作的狄耶戈加西亞軍事基地。

川普上個月曾在社群媒體發文抨擊這項協議。川普在1月20日表示，英國交出極其重要的土地是非常愚蠢的行為，這也是美國基於一長串的國安考量，必須拿下格陵蘭(Greenland)的其中一個理由。

施凱爾則回應說，在歐洲多國反對美國對丹麥自治領土─格陵蘭的主張之際，川普這番言論是在試圖向他施壓。