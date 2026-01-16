擲筊決定！ 2026彰化王功漁火節8/8、8/9登場

2026王功漁火節，擲筊杯擇定在國曆8月8日、9日隆重登場！（圖：李河錫攝）

彰化縣政府為振興沿海漁鄉觀光產業，依照傳統民俗、前往「王功福海宮」舉行擲筊祈福儀式，並由縣長王惠美率領地方仕紳向媽祖請示，經「擲筊」擇定在國曆8月8日和9日一連兩天，盛大舉辦「2026王功漁火節」系列活動，也祈求國泰民安、風調雨順，活動圓滿順利！（李河錫報導）

彰化縣「王功漁火節」今年已邁入第22屆，是中台灣最具指標夏日經典活動；縣長王惠美表示，「王功漁火節」舉辦地點，位在彰化芳苑鄉王功漁港，自古便是漁業繁榮的重鎮，並以獨特養殖珍珠牡蠣而聞名海內外，所生產的「珍珠蚵」擁有嚼勁、白皙飽滿的蚵肚宛如珍珠一般而得名，成為各地饕客前來王功必嚐的海鮮。

王縣長感謝福海宮、地方公所和各界齊心努力，讓「王功漁火節」活動一年比一年更盛大精彩；而今年度「2026王功漁火節」，經誠心向當地信仰中心福海宮「媽祖」祈求、擲筊杯等儀式後，正式擇定在國曆8月8日和9日(農曆6月26、27日)一連兩天盛大登場，希望帶動沿海地區的遊憩觀光產業蓬勃發展！

擲筊杯請示「媽祖」！2026王功漁火節，擇定在國曆8月8日、9日隆重登場，振興觀光產業！（圖：李河錫攝）

福海宮主委林義璿表示，王功漁火節不僅是彰化、更是全國的盛事，將結合當地深厚的信仰文化、自然景觀，讓遊客們能在活動期間，受到王功福海宮媽祖的庇佑，並體驗王功漁港、海空步道、夕照美景、潮間帶蚵棚、海牛文化等豐富景點，可感受濃厚的漁村生活氛圍，歡迎全國民眾屆時能前來芳苑，一同參加「王功漁火節」一系列的精彩活動。