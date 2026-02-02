擲筊確定！白沙屯媽祖進香4/12出發 今年首度「三媽」逗陣行

白沙屯媽祖南下進香，爐主向媽祖擲筊確定進香期程是8天7夜。（圖：廟方提供）

苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖今年徒步南下雲林北港朝天宮進香期程，2日爐主向媽祖擲筊後確定，白沙屯媽祖婆將於4月12日深夜11點55分登轎後出發，展開8天7夜的進香之旅。以往附近的山邊媽祖會與白沙屯媽祖合轎作伴，今年將首度增加好姊妹「爐主媽」同轎，成為三媽逗陣行。（彭清仁報導）

白沙屯媽祖南下進香，除山邊媽祖外

白沙屯拱天宮依循傳統，由值年爐主昨天（2日）下午擲筊請示媽祖聖意，決定今年徒步南下進香期程，經媽祖擇日完成，拱天宮管委會主委洪文華宣布，4月9日放頭旗，4月12日深夜23點55分登轎後出發，預計4月16日抵達北港朝天宮，4月20日傍晚返回白沙屯拱天宮，全程8天7夜。報名進香於3月11日起受理，為期一個月。

往年南下進香前，附近的山邊媽祖會先抵達拱天宮與白沙屯媽祖合轎作伴。洪文華指出，今年將再增加「爐主媽」同轎一同進香，這也是前所未有的三媽逗陣行。廟方也說明，經管委會討論，決定以白沙屯拱天宮媽祖信仰中心為出發點，恭請爐主媽祖隨行進香，共同掌理進香事務，以維護白沙屯地區東西里、南北庄信仰平衡與和諧。

據了解，今年廟方也體諒隨行香燈腳的體力，8天7夜的徒步進香之旅，去程和回程各4天。因進香過程橫跨苗中彰雲4個縣市，來回近400公里，對體力耐力都是一大考驗！加上去年報名隨行香燈腳人數近33萬人，創歷年新高，民眾對白沙屯媽祖進香已形同是宗教嘉年華。今年報名人數廟方認為還是會再往上衝。