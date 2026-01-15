擲筊連出聖筊，2026王功漁火節8/8、8/9熱鬧登場。圖／記者鄧富珍攝





邁入第22屆的「2026王功漁火節」，活動日期正式出爐。彰化縣政府今（15）日上午於芳苑鄉王功福海宮舉行擲筊祈福儀式，由縣長王惠美代表向媽祖請示舉辦吉日，在眾人見證下，福海媽最終擇定國曆8月8日、8月9日（農曆6月26、27日）為活動舉辦日期，祈願活動圓滿順利、地方平安繁榮。

擲筊連出聖筊，2026王功漁火節8/8、8/9熱鬧登場。圖／彰化縣政府提供

王惠美表示，縣府依循傳統習俗，特別回到王功福海宮向媽祖擲筊請示。今年第一輪即以三聖筊擇定兩組日期，分別為7月18、19日及8月8、9日，經第二輪請示後，媽祖最終選定8月8、9日舉辦。縣府也誠心祈求國泰民安、風調雨順，邀請全國民眾屆時一同來到彰化王功，感受漁火節的熱鬧氛圍與漁村魅力。

王惠美指出，王功漁火節能年年精彩，仰賴福海宮、地方公所、代表會、農會、區漁會及相關單位的通力合作，不僅凝聚地方向心力，也成功吸引大量人潮。期盼透過這項指標性活動，持續帶動芳苑地區觀光與產業發展，為地方注入更多活力。

福海宮主委洪福義表示，王功漁火節不只是彰化的重要活動，更已成為全國知名的夏季盛事。每逢暑假，總吸引許多民眾攜家帶眷前來參與，誠摯歡迎全國朋友到王功共襄盛舉，感受媽祖庇佑與漁村人情味。

縣府農業處說明，王功位於芳苑沿海，自古為漁業重鎮，以獨特的牡蠣養殖文化聞名。其中「珍珠蚵」採平掛式養殖，隨潮汐自然生長，生長期較長，肉質扎實、口感鮮甜，蚵肚白皙飽滿如珍珠，成為饕客指名的王功代表性海產。

農業處指出，王功漁火節不僅能品嚐在地美食，更結合信仰文化與自然景觀，遊客可走訪福海宮、王功漁港、海空步道，欣賞夕照海景、潮間帶蚵棚及海牛文化，沉浸於濃厚漁村風情，讓參與民眾在視覺與味覺上都獲得豐富體驗。

