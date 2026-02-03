「擲筊」怎麼念？留言區全寫錯 教育部曝正確讀音

許多人遇到難以抉擇的問題時，會到廟裡擲筊求籤尋求指引，近日有網友分享相關經歷，卻意外引發「擲筊」正確讀音的討論，不少人在留言區將其誤寫為「擲杯」。根據教育部《重編國語辭典》說明，「擲筊」正確讀音為「ㄓˊ ㄐㄧㄠˇ」，其中「擲」與「直」同音，「筊」則與「腳」同音。

近日社群平台Threads上有網友分享在寺廟求籤、進行「擲筊」的經歷，引發不少網友討論，不過有眼尖網友發現，留言區中不少人將「擲筊」寫成「擲杯」，忍不住笑虧「是不是很多人其實不會唸筊？」相關話題意外掀討論。

廣告 廣告

《中時新聞網》查詢教育部《重編國語辭典》，「擲筊」的正確讀音為「ㄓˊ ㄐㄧㄠˇ」，其中「擲」的讀音與「直」相同，「筊」則與「腳」同音。「擲筊」為民間常見的求神問卜儀式，筊杯多以木頭或塑膠製成，呈半月形，擲到地面後，依其正反面組合來判斷神意與吉凶。

至於不少人將其寫成「擲杯」，可能與台語發音習慣有關，由於許多人自小聽長輩以台語唸作「ㄅㄨㄚˇ ㄅㄟ」，久而久之便誤以為「杯」才是正確寫法。根據教育部《台灣台語常用詞辭典》記載，「擲筊」在台語中的寫法為「跋桮」，讀音為「pua̍h-pue」，與中文用字不同，也成為混用與誤寫的主要原因。

更多中時新聞網報導

司徒建銘愛看墓 嘆常見不孝子孫

今年首例漢他病毒 ７旬翁感染亡

唐治平夢到媽媽走過喪親低潮重新出發