擴北美布局！華碩在加拿大購入新辦公室
[NOWnews今日新聞] 華碩今（15）日發布重大訊息，代子公司ASUS COMPUTER INTERNATIONAL宣布，已完成在加拿大安大略省馬卡姆市購置不動產的交易，總金額達1600萬加幣（約新台幣3.49億元）。該不動產位於80 Whitehall Dr.，包含6萬0804平方英尺的辦公室空間以及3.166英畝（約13萬7910平方英尺）的土地。
根據公告，交易經由雙方議價決定，並參考當地市場行情，最終由華碩董事會批准。該物件的專業估價金額為1642萬加幣，略高於實際成交價。交易的付款條件分三階段進行：首筆預付款100萬加幣於2025年11月15日支付，第二筆100萬加幣於12月2日支付，最終結算款項1400萬加幣將於12月25日完成。
華碩表示，此次購置的辦公室將作為其美國與加拿大子公司的運營據點，旨在進一步強化北美市場的業務拓展。交易對象為TNC 80 WHITEHALL LTD.，與華碩並無關係人關係，且交易過程中未涉及經紀費用，該部分由賣方負擔。
華碩指出，此次交易的決策過程符合相關規範，並未發現任何異議或爭議。該公司強調，這是其全球業務擴展戰略的一部分，未來將持續投資以支持其海外業務的成長。
華碩公布今年第三季品牌營收1899.07億元，季增9%、年增21%，毛利率12.9%，季增0.5個百分點、年減4.2個百分點，營益率4.4%，季增1個百分點、年減2.7個百分點，稅後純益105.56億元，季增8%、年減16%，每股純益為14.2元。
展望今年第四季，華碩預估，PC業務營收季減10~15%，較去年同期相當。至於伺服器及零組件業務，則將季減5~10%，但相比去年同期增長40-50%。
