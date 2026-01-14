擴大住院照護 擬開放外籍人力

衛福部擬開放醫院聘雇外籍照服員，協助照顧急性病房患者。圖為日照中心護理師臨床教學，指導外籍看護工翻身照護。（本報資料照片）

衛福部擬開放醫院聘雇外籍照服員，協助照顧急性病房患者，衛福部長石崇良表示，「住院整合照護計畫」推動3年，約提供5千床服務，今年目標擴大至3萬床，預算也從5億擴充到25億元，由於人力短缺，希望優先引進在台待6年以上、受過訓練的「中階技術人員」，將持續與護理界溝通。

石崇良指出，長者住院不只是醫療問題，生活上也需要有人照顧，過去這些工作落在護理人員身上，或家屬花錢請看護協助。衛福部111年起推動「住院整合照護計畫」，採醫院共聘制度，由醫院統一聘雇照服員，並由公務預算補助。

廣告 廣告

石崇良指出，計畫推動3年下來口碑不錯，民眾最多一天只要花1千元，甚至不用額外收費，大大減輕家屬照顧及經濟壓力，也降低護理人員負擔，可專心在護理工作，不需協助翻身、如廁等生活照顧。

截至去年，共約110家醫院參與「住院整合照護計畫」，聘雇約2700名照服員，提供服務床數約5千床。石崇良表示，因計畫反應佳，高齡化社會下照顧需求提升，今年目標擴大至3萬床，也就是將近所有急性一般病床的一半；經費部分去年投入約5億元，今年爭取擴充到近25億元規模，希望服務更普及。

對於人力短缺面臨瓶頸，石崇良表示，人才希望引進在台待6年以上、受過照服員訓練的「中階技術人員」，讓計畫大幅提升。外界擔憂語言溝通問題，但中階技術人員在台6年以上，語言上有相當能力；技術上也必須通過照服員訓練，對工作具一定熟悉度。未來會持續與護理工會溝通。

台大醫院院長余忠仁表示，醫院薪資及作業型態，跟長照機構、家庭有差距，醫院徵人有很大困難，即使台大近年提高薪資、優化照護流程，徵人還是越來越困難。他認為，「外籍護佐應該進來」，只要經過訓練，包括語言都不是問題，只要工作範圍及規範制定清楚，理論上都能做到，政府應該要有宏觀政策做協助，很多國家做很早，台灣不應該因特殊考量停滯不前。