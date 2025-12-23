擴大保障騎乘安全竹縣YouBike115年起全面強制投保傷害險

擴大保障騎乘安全，新竹縣YouBike明年起全面強制投保傷害險，竹縣府籲請民眾儘早完成投保作業。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

為進一步提升公共自行車騎乘安全與保障，新竹縣自明年一月一日起將擴大實施公共自行車強制投保「公共自行車傷害險」政策，納保對象由原有（新、舊）會員擴及至單次租借之臨時會員，並同步擴大適用車種，涵蓋YouBike 二點零及YouBike二點零E（電輔車），使用者完成投保後，才能租借車輛。

竹縣府表示，新竹縣公共自行車系統自一一一年啟用以來，使用量持續成長，至今年十一月卅日止，累計騎乘人次突破五百一十二萬八千五百九十二人次，平均每日五千八百人次使用公共自行車代步，顯示公共自行車已成為縣民重要的日常交通工具。

縣長楊文科表示，縣府持續滾動檢討相關安全配套，在既有電輔車強制納保制度基礎上，進一步擴大納保對象及車種，讓不分會員、不分車種的所有騎乘者，都能在一致的保障機制下安心使用公共自行車，並強調本項公共自行車傷害險保費將由縣府全額負擔，民眾無須額外付費，即可於騎乘期間獲得基本人身保障。

交旅處長陳盈州指出，考量YouBike二點零E電輔車具備加速較快、騎乘距離較遠等特性，新竹縣已於園縣市高峰會中決議，自今年四月一日起率先實施「須完成投保公共自行車傷害險方得租借電輔車」措施。

竹縣府指出，公共自行車傷害險採實名制投保，使用者須透過微笑單車官方網站或官方APP完成投保登錄，且實際騎乘者須與被保險人為同一人，才符合後續理賠資格。騎乘期間如因意外事故致死亡、失能或住院等情形，符合規定者可向保險公司申請理賠，最高理賠金額為新臺幣一百萬元（未滿十五足歲者依相關規定辦理），傷害住院日額給付，每日最高新臺幣一千元。

縣府提醒民眾儘早完成投保作業，以確保後續租借權益不受影響，並共同打造安全、安心、永續的新竹縣公共自行車使用環境。