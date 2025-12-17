擴大喘息服務需求暴增 就安基金再撥8820萬元支應外籍看護家庭

勞動部今(17)日召開就業安定基金管理會。(記者李靚慧攝)

〔記者李靚慧／台北報導〕為了減輕聘僱外籍看護工家庭的照顧壓力，政府提供的「擴大喘息服務」，今年度服務量遽增，原本年度編列6億元的預算，目前預估至年底將增至9.2億元，大增逾3億元，評估將出現資金缺口，勞動部今(17)日召開就業安定基金管理會，通過衛福部提案，將增撥經費8820萬8985元，勞動力發展署署長黃齡玉指出，依據今年的實施情形，預估115年的需求將進一步擴增，預算編列也將進一步提高。

勞動力發展署署長黃齡玉指出，目前針對聘僱外籍看護工的家庭，可選擇使用「短期替代照顧服務實施計畫」及「擴大喘息服務計畫」，短照計畫資金全數由勞動部就安基金負擔，喘息服務預算則由衛福部及勞動部就安基金共同分攤。根據勞動部統計，今年1至8月擴大喘息服務的累計使用人次達72萬人次，短照服務今年1至10月使用人次98萬人次

黃齡玉表示，今年因通過《就業服務法》第46條修正案，開放80歲以上長者可免經評估申請聘僱外籍家庭看護工，造成今年度服務量遽增，前次就業安定基金管理會已通過勞動部增編短照需求預算，同時要求衛福部檢視預算需求，衛福部以今年8月的執行情形，每月約累積增加7528萬元，推估至12月底總經費將達9億2224萬元，其中應由衛福部與勞動部各支應4億6112萬餘元，需再增加8820萬8985元。就業安定基金管理會經討論，通過衛生福利部提案，針對就業安定基金補助衛生福利部114年度「聘僱外籍看護工家庭使用擴大喘息服務計畫」，增加經費8820萬8985元。

勞動部指出，自109年12月1日起，聘有外籍看護工的被照顧者，經評估長照需要等級第2級(含)以上，符合長期照顧服務申請及給付辦法規定的補助對象，其家庭照顧者可申請「喘息服務」，不受30天空窗期限制，與未聘外籍看護工的長照服務對象相同。但衛福部也在會中重申，「喘息服務」是長照體系對照顧失能者的家庭照顧者，提供的支持服務項目，目的在使家庭照顧者休息；但「短照服務」是針對外籍看護工休(請)假需求，提供短期照顧，目的使外籍看護工休息，兩者目的不同，並非屬於替代外籍看護工休假上限。但如何使用服務，仍尊重申請者決定。

