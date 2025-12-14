擴大打擊DEI！美國家公園禮品店遭整肅 多元平權相關商品恐下架

美國川普政府擴大打擊多元、公平與包容性（DEI）政策，內政部上月發布備忘錄，要求全美國家公園的禮品店、書店及特許攤位，必須在12月19日前清查並移除被視為違反川普政策方針的零售商品。

美國國家公園內銷售的商品。 （圖／《美聯社》）

《美聯社》12日報導，內政部在聲明中表示，此舉目標是創造「服務所有訪客的中立空間」，並確保公園禮品店「不推廣特定觀點」。該部門強調：「我們的目標是讓國家公園專注於核心使命：為所有美國人保護自然和文化資源。」這是川普政府過去一年來持續推動的廣泛行動，旨在根除其認為基於種族、性別和性取向而造成歧視的政策和計畫。

然而，備忘錄並未提供任何具體的禁售商品範例，使得這項命令充滿解讀空間。受審查的商品範圍廣泛，包括書籍、T恤、鑰匙圈、磁鐵、徽章甚至原子筆。國家公園管理局員工和禮品店經營團體表示，目前尚不清楚哪些商品將被禁止，且因擔心報復而不願具名受訪。該部門也未提供任何培訓課程給員工。

企業家邁爾（Mikah Meyer）的事業「戶外安全空間（Outside Safe Space）」曾販售印有彩虹色三角形樹枝圖案的貼紙和徽章，高峰時期在超過20個經營多家公園商店的協會中販售。他的商品在今年稍早行政命令發布後開始從部分商店下架。邁爾質疑：「禁止這些商品如何支持言論自由？」

保育團體批評此舉形同審查制度。國家公園保護協會（National Parks Conservation Association）文化資源資深主任斯皮爾斯（Alan Spears）表示，從禮品店移除歷史書籍和其他商品等同於「壓制科學、隱藏歷史」，並不符合公園訪客的利益。其他團體則批評，在人員短缺、維護積壓和預算問題的情況下，審查禮品店是浪費資源。

保守派智庫則持不同看法。華盛頓保守派智庫自由企業計畫（Free Enterprise Project）執行董事帕德菲爾德（Stefan Padfield）表示，政府透過販售書籍和其他商品來推廣「激進且分裂」的意識形態是無法辯護的，但他也承認川普政府面臨的挑戰在於決定什麼是可接受的。他說：「會有矯枉過正的情況嗎？會有難以界定的灰色地帶嗎？絕對會。」

