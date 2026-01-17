擴大投資美國讓川普高興？粉專憂：提高放棄台灣的可能性

美國商務部長盧特尼克(右)直呼台灣必須讓川普(左)高興，未兌現承諾「關稅可能高達100％」。（合成圖／路透）

台美關稅15％代價是5000億美元投資美國引發熱議，美國商務部長盧特尼克直呼必須讓川普高興，未兌現承諾「關稅可能高達100％」。粉專直言，當美國明確要降低依賴台灣，就是提高放棄台灣的可能性。網友感嘆，周邊產業鏈都移美，恐把台灣電子產業連根拔除。

根據《ETtoday新聞雲》報導提到，盧特尼克接受《CNBC》採訪時表示，台灣之所以做出「巨額承諾」，是因為「我們的總統是保護他們國家的關鍵，所以他們必須讓我們的總統高興。」川普去年曾威脅對非美製晶片課徵100%關稅，盧特尼克直言，如果未能兌現在美建廠的承諾，這項措施仍有可能實施，「關稅可能高達100%。」他還透露，目標是在川普這一任期內，把台灣供應鏈與產能的40%移至美國。

14萬追蹤的「政客爽」粉專質疑指出，台灣半導體生產有重要地位=美國需要我們=有協防台灣可能。台灣半導體大量外移至美國=美國不一定需要我們=可以放棄台灣。美國態度明確要把台灣半導體供應鏈40%移轉到美國=降低依賴台灣的風險=提高放棄台灣的可能性。

政客爽提到，關稅還沒定案時，傳產供應鏈早已斷鏈、多倒閉轉行。客戶訂單的觀望，產線放緩，投資變保守，供應鏈早就已經受到衝擊。下游廠商機械加工廠有的倒閉、有的轉行，由於上下游環環相扣，業者還得先自己彌補生產線缺口，想回到起跑點要花一、兩年。

網友表示「有部分媒體昨天在洗地，訪問某個傳產老闆說可以安心過年了」、「看中央政府狗官還在帶風向，就知道他們又做錯了什麼」、「周邊產業鏈都過去，基本上就是把台灣電子產業連根拔除，很類似35年前的日本東芝」、「40％是說好聽的，全部拿走才是美國要的」。

