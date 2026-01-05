擴大投資臺灣經部投資臺灣事務所 再通過5家企業

經濟部投資臺灣事務所日前通過五家企業擴大投資臺灣，包含臺商回臺方案的晟銘電子、某印刷電路板製造商，以及中小企業方案的怡何、兆盈興業、銘金科技。另「中小企業加速投資行動方案」已吸引一一五七家企業投資約五九二六億元，帶來四萬一二四三個就業機會。

截至目前「投資臺灣三大方案」已吸引一七○六家企業約二兆五七四二億元投資，預估創造十六萬二四三一個本國就業機會，其中「歡迎臺商回臺投資行動方案」有三百四十家企業投資約一兆三七二九億元，帶來九萬一九三○個就業機會；而「中小企業加速投資行動方案」則已吸引一一五七家企業投資約五九二六億元，帶來四萬一二四三個就業機會。後續尚有六家廠商排隊待審。

廣告 廣告

晟銘電子此次擴大投資九·七億，布建置AI智慧化產線，其為知名的電腦、伺服器機殼及液冷機櫃製造商。因應美中貿易爭端持續延燒，為分散集團營運風險並強化全球布局，近年積極擴增生產基地，持續在臺灣北部地區擴大投資，本次桃園擴廠投資計畫聚焦於提升核心技術與推動環境永續發展，投資金額約九·七億元，可創造五十六名本國就業機會；新廠區將布建智慧化產線，運用AI技術進行生產排程與產品檢測，以精進品質及製程效率，同時將設置太陽能發電設施，採用節能設備與回收包材等，達到降低能源損耗與保護環境的目的。未來晟銘電子將持續以臺灣為全球營運軸心，強化研發技術，善用本土人才，並積極實踐企業社會責任。

此外，某印刷電路板業者為國內大型電子零組件製造集團旗下子公司，主要從事印刷電路板之研發、製造與銷售，並聚焦於發展先進電路板製程技術。為因應客戶下世代產品開發需求，該公司進駐南科高雄園區，斥資二十億元建置先進印刷電路板產線，預估可創造二三六名本國就業機會。新產線將導入AI技術優化既有生產流程，提升產品檢測能力，並進行工作排程最佳化與設備預防性維護，同時設置太陽能發電設施與廢水回收系統，以降低整體碳排放量。透過本次投資，該公司除可進一步強化先進電路板技術能量、提升營運效率與產品競爭力外，亦為未來成長注入關鍵動能。