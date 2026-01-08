擴大搜索F-16V！50年資深船長：恐往南方澳漂流

花蓮搜救隊海巡派出雙艇持續聯合搜索。（圖／東森新聞）





軍方和海巡持續搜救失聯的飛官辛柏毅，連民間漁船也加入協尋，不過有捕魚經驗超過50年的資深漁民表示，疑似失事的掉落點在黑潮主流帶上，現在應該要往東北方向搜索。不過氣象專家則表示，這還得看他是否有成功跳傘，因為靠近表面的洋流確實很急，但如果沉到700公尺以下，水層近乎停滯，就增加救援難度，而現在會往南面搜索，則是擔心也有可能被「黑潮支流」往南帶。

石梯坪遊憩區，岸巡人員拿著望遠鏡仔細查看，空勤總隊也出動黑鷹直升機，透過紅外線熱像儀搜索海面，不放過一絲細節。軍方及海巡人員持續在失事海域 搜索空軍上尉飛官辛柏毅，而當地具有53年捕魚經歷的資深船員這麼說。

廣告 廣告

石梯漁港船長林國正：「因為現在（黑潮主流）是大流水，所以它的流速會比較勁，而且比較急、比較快。所以如果說依我判斷，這個東西它應該不會在這邊或是南邊，它應該在往北的地方，可能甚至於超過蘇澳。」

根據最後座標，此次失事地點就在豐濱外海，同時是黑潮主流帶上。黑潮屬於暖流，不過目前正值冬季，是大流水時期，表面流速特別急，目前尚未證實飛官辛柏毅是否成功跳傘，若沒有跳傘，跟著戰機下沉到流速較慢的水層，會增加救援難度；若跳傘成功，就可能跟著水流帶往東北方向，也有可能會跟著黑潮支流往南面移動。

氣象專家林得恩：「黑潮的支流，它就是反而是由北往南，會經過到東南部甚至於南部的海域。」

此外，宜蘭蘇澳漁會也接獲協尋通知，廣播請求漁民幫忙多加注意。漁會廣播：「1月6日晚間7點28分，在北緯23度26分、東經121度39分的地方，有F-16V的飛官落海失蹤，麻煩在附近作業的漁船，有任何消息通報電台，感謝各位漁友。」

不只請民間協助，海巡也在宜蘭外海進行搜索，目前搜救團隊持續沿線搜尋，軍方、海巡、民間船家所有人投入搜救行列，只希望能早日傳來消息。

更多東森新聞報導

飛官飛行服藏救命關鍵 橘色如「黑盒子」設計

軍方、海巡徹夜搜救！ 失聯飛官疑「倒著彈射」入海

F-16「鳳展計畫」MMC狀況多？ 顧立雄：升級後無不堪負荷

