擴大收緊移民政策？ 川普新規 糖尿病、肥胖恐被拒簽

美國總統川普發布新指令，要求簽證官審查永久居留簽證時，要把糖尿病、肥胖以及「其他慢性疾病」納入考量，更可能以此拒絕、申請的民眾入境。

影集菜鳥新移民：「讓我大開眼見我看到預兆，這是我爸熱愛美國的一切，他活在美國夢裡。」

移民到美國展開新生活，美國是全球最受歡迎的移民目的地之一，但未來想進入當地，恐怕更不容易，因為總統川普日前發布一項新指令。

美國CBS記者：「全球的簽證官都接獲指示，要自問這個人有可能，有一天會讓醫療開銷太高嗎，如果答案是會，簽證官就可以拒發簽證。」

新規定將把健康狀況納入簽證審查重點，除了以往檢查傳染病，疫苗接種紀錄之外。還新增糖尿病、肥胖，心血管與神經系統疾病等項目。依美國CDC定義，BMI超過30就算肥胖，以175公分成人來說，體重約92公斤。川普政府強調，這是為了減少外來人口，成為醫療體系的長期負擔。

美國ABC7主播（2025.08）：「川普政府表示對5500萬，持有美簽的人進行審查，確定是否存在可驅逐的違規行為，這些違規行為包括簽證逾期滯留犯罪活動，或參與任何形式的恐怖活動。」

以往拒簽原因包括未能證明回國意圖，或財務文件不足，面試表現不佳等等。但川普2.0上任後，強打「收緊移民政策」，甚至要求學生提交社群帳號以供審查，引發外界批評。

美國記者：「移民倡議團體指出，這項政策引發嚴重憲法疑慮，法院有必要裁定政府是否有權，以這種模糊而廣泛的標準，撤銷合法訪客的身分。」

擴大審查風波才剛緩和，如今川普又以肥胖，等健康因素納入新標準。學者質疑這項政策違反，不得以假設性風險拒簽原則，美國移民審查的公平性，與法律界線再度受到考驗。

