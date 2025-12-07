擴大服務！免費肝炎篩檢放寬到民國75年前出生 220萬人受惠

國民健康署114年8月1日起擴大成人預防保健服務B、C型肝炎篩檢年齡範圍，讓民國75年以前出生至79歲的民眾皆可終身接受一次免費篩檢。這項措施預計將使220萬名青壯年族群受惠，提早接受篩檢，及早發現潛在的健康風險。

擴大篩檢年齡範圍 220萬人受惠

國民健康署沈靜芬署長指出，許多慢性肝炎患者早期並無明顯症狀，透過擴大篩檢能提早發現潛在感染者，讓民眾及早察覺自身的健康警訊。醫療院所也會主動提供後續追蹤管理或轉介診療，確保民眾能獲得完善的醫療照護，避免病情惡化為肝硬化或肝癌，對降低我國肝病死亡率具有關鍵意義。

國民健康署提供的免費成人預防保健服務，除了原有的三高與代謝症候群風險檢查外，也包含B、C型肝炎篩檢。今年更擴大篩檢，凡是民國75年（含）以前出生至79歲的民眾，都可享有終身一次的免費篩檢機會。民眾只需要至成人預防保健服務特約醫事服務機構抽血一次，就可同時完成B、C型肝炎檢測，也可以順便配合進行各年齡層定期的成人健康檢查服務，方便又安心。

持續推動社區外展篩檢 提升服務成效

國民健康署持續整合地方衛生局、基層診所與地區醫院資源，推動社區外展篩檢、衛教宣導，並透過醫療院所主動邀請與門診名單追蹤等策略，提升服務成效。截至114年，全國已有超過750萬名45歲至79歲的民眾完成B、C肝炎檢查，篩檢率也已達到6成。

肝炎篩檢是一項讓民眾「早知道、早管理、早健康」的重要政策，國民健康署呼籲全民共同為自身或親友的健康把關。首先，符合資格的民眾可及早預約成人預防保健服務的B、C型肝炎篩檢，早期發現、及時追蹤。其次，若檢驗結果顯示為B型肝炎表面抗原或C型肝炎抗體陽性，也無需過度擔憂，只要依醫囑進一步接受追蹤檢查與治療，就可以避免病情惡化，進而治癒。

落實良好衛生習慣 維護自身與家人安全

此外，在日常生活中應落實良好的個人衛生習慣，不共用可能接觸血液的個人用品，如刮鬍刀、牙刷、指甲剪等，以維護自身與家人的安全。「預防重於治療，是守護健康的第一步」，國民健康署表示將持續以科學防治及全民參與為基石，攜手各界，打造「沒有肝炎威脅的健康台灣」。

