擴大楓江都市計畫向前推進 主要計畫市都委會審議通過

▲中港南西路與高速公路路口。(圖:新北市城鄉發展局提供)

擴大楓江附近地區主要計畫於二十三日經新北市都市計畫委員會審議通過，將持續推動報請內政部審議。新北市城鄉發展局長黃國峰二十三日表示，計畫於一一０年九月二十三日公開展覽，收到三百十五件意見，針對產業定位、開發方式及公共設施等提出建議，並依循指導原則進行調整。

擴大楓江附近地區都市計畫將以產業型發展為主，結合五股交流道及輕軌建設，涵蓋中山高速公路以南、二重疏洪道以西的非都市土地及農業區，面積約三百零九點零三公頃，其中區段徵收一百二十二點八零公頃。計畫將合理分配產業資源，促進鄰里生活。

新五路以東新增三十五點二零公頃產業用地，推動淨零碳排的知識型產業，並調整新五路以西的住宅區為十四點二二公頃、商業區為十點一零公頃。保留部分既有建物，劃設十一處再發展區約一點三六公頃。新北產業園區一百四十點五五公頃不納入徵收，維持產業功能，劃設九十一點九四公頃的第一種產業專用區，原社區用地十二點四三公頃則劃為住宅區。

公共設施方面，增設二點三一公頃學校用地及三處社會福利設施用地約六點二四公頃，調整公共設施以提升服務功能。交通方面，拓寬楓江路至二十公尺，重整交通系統，改善區內外交通。透過這些規劃，促進新莊、五股、泰山地區的整體發展。